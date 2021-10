¿Qué ciudad gobierna la intendenta Romero?

Es como si viviera alejada de la realidad. Hay que recordar que usted no se comprometió con el tema del Covid, tampoco con el dengue – ya el año pasado no lo hizo y tuvimos un gran problema en la ciudad – tampoco en la celebración del Milagro y menos en la problemática del Parque San Martín con los puesteros que se instalaron allí durante los cultos de setiembre cuando, de hecho, estaba prohibido.

Usted habla de mafias y debo decirle: tenga cuidado, señora Intendenta, porque puede que la mafia esté instalada a la vuelta de su escritorio. Mire bien.

Personalmente, me gustaría que la Intendenta diga de qué es responsable. No es responsable de la luz, de los pozos, del Parque San Martín, entonces ¿de qué es responsable? ¿Qué es lo que antes, en campaña, le resultaba fácil y hoy no puede solucionar?

Ayer visitó la Procuración – en un acto demagógico, creo – porque el Fiscal que la escuchó no se encarga del tema de las mafias; entonces, esa charla que mantuvo y la denuncia realizada van a correr un trámite distinto porque deberá pasar de fiscal en fiscal.

Le recuerdo que hace dos años atrás, en campaña electoral, usted ponía un manto protector sobre las mujeres y los niños que debían trabajar bajo el rayo del sol en las ferias. Sepa que muchas mujeres en las fincas, incluidas quizás las suyas, trabajan de esa forma. Creo que esto lo tomó del manual que escribieron intendentes anteriores y usted conoce, entonces, la situación. Sin embargo, es como si hubiese venido de otro país y recién hoy se enterara de lo que ocurre.

Reitero, usted no se hace cargo de nada. Si es un tema de Seguridad, apunta a la cartera provincial; en el caso del Parque San Martín usted dice que no le da protección. Ahora ¿cuáles son las propias gestiones que realiza para que estas cosas no sucedan?

Yo creo que no está haciendo las cosas bien y también creo que debería prestarle atención a que las mafias pueden estar cerca suyo. Compruébelo, puede serle de utilidad.

Dicho esto, creo que debe informarle a los vecinos sobre sus responsabilidades. A lo mejor, en campaña, todos los problemas eran de fácil solución. Me recuerda a Mauricio Macri que, cuando estaba en campaña, decía que la inflación era de fácil solución.

Necesitamos saber cuáles son sus obligaciones para saber dónde poner el punto y analizar si lo que está haciendo está bien o mal. Le pediría que nos dé la posibilidad de saber cuáles cree usted que son sus responsabilidades como intendenta.

No queremos volver a la Salta donde aparecían carteles con la consigna “¿y si ponemos un intendente?”. Los que apreciamos a la democracia no queremos eso y a usted le quedan dos años más de mandato.

Me queda una inquietud: ¿se puede ser tan desaprensivo con la ciudad que uno quiere?