Parque San Martín: Concejal pide que Bettina Romero no se lave las manos culpando a Provincia

Por Aries, Benavidez consideró que se trata de una situación que podría haber sido evitada con un buen manejo del Ejecutivo Municipal y no como lo venían haciendo, es decir entregando permisos por parte de organismos que no correspondía y haciéndolo “de palabra”.

De esta manera, asegura que hay una deuda legislativa desde el Concejo y también un mal manejo por parte de la Municipalidad.

“La Intendenta (Bettina Romero) hace oídos sordos y culpa al Ejecutivo Provincial, cuando es su facultad regular estas ferias”, expresa la edila capitalina.

Al mismo tiempo, reconoce que la situación debe ser abordada con un trabajo mancomunado desde Nación, Provincia y Municipio, pero agrega que esto no hacer que la gestión de Bettina romero se lave las manos y se deslinde diciendo “esto no me corresponde a mí, que lo investigue Provincia”.

Recordó que se venía trabajando desde el Concejo Deliberante en una ordenanza para ordenar el Parque San Martín con espacios asignados, ante una situación que hoy es caótica y descontrolada, pero no pudo avanzar.