Foffani: “Desde el romerismo se ha transformado el acceso al agua en un negocio”

De cara a la audiencia pública, que tendrá lugar este miércoles 13 de octubre, para tratar el pedido de la empresa prestadora de los servicios de agua y cloacas, Foffani cuestionó que el informe presentado por la empresa Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. (CoSAySA) no cuente con una justificación formal para el aumento de la tarifa

“Tiene centenares de hojas pero no tiene un informe de cuentas de la intervención del propio ente Regulador y de las cuentas de la empresa, en el caso de Aguas del Norte. No incorporan los balances de los últimos 5 años y por lo tanto no hay ninguna justificación formal de lo que acredita García Salado, el director, que dice que el precio de la tarifa actual no le garantiza la continuidad del sistema y por lo tanto necesita un aumento”, expuso.

La dirigente indicó que de la gerencia económica del Ente Regulador hay datos concretos que confirmen la existencia de dichos balances “y tampoco hay una exigencia de que para poder llegar a esta audiencia que se justifiquen los costos”

“Es una sociedad anónima con el 60% del paquete societario a cargo del Estado y, por lo tanto, el Estado se hace cargo de la enorme cantidad de gasto que tiene la empresa. Esto implica que no es un derecho el agua o el acceso a las cloacas”, afirmó y agregó que “este criterio marca cuál es la causa de todo este vaciamiento”.

“Desde el romerismo para acá se ha transformado el acceso al agua en un negocio”, concluyó.