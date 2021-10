Reforma de la Constitución: Piden una Corte de Justicia con menos jueces

Patricia Pomares, convencional constituyente del Partido Salta Independiente, habló del primer paso que dio la Convención, en el marco de la reforma de la Constitución de Salta. En este sentido, criticó que la aprobación del reglamento haya tomado mucho tiempo. Asimismo remarcó que va a pedir que no haya reelecciones para el gobernador ni para los intendentes. También dijo que la Corte de Justicia debe tener menos jueces.

“La verdad que con agrado puedo decir que hay mucho consenso”, dijo Pomares en Qué se Dice, por Aries. En este sentido, comentó que se reunió con algunos convencionales de diferentes bloques, donde varios coincidieron en que debe haber un solo mandato para el Poder Ejecutivo. “Con agrado puedo que soy la primera en hablar de un solo mandato”, agregó.

Por otro lado, al ser consultada sobre la Corte de Justicia y su conformación, afirmó que “se debe bajar el número de miembros”. “No tiene que haber perpetuidad”, insistió.

Finalmente, explicó que el trabajo en todas las comisiones van a ser importantes: “La del Ejecutivo con la limitación de mandatos; la de la Justicia, ni hablar, es algo tan importante, porque si no, no hablamos de división de poderes; y la Auditoría también. Cómo puede ser que los salteños no sepamos dónde están los recursos de la Provincia y en qué se invierten”.