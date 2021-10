Se aceleró la inflación en septiembre y el consumo de alimentos bajó más de 7%

En general, los encuestadores vienen reflejando la preocupación social por la economía. El último relevamiento de M&F muestra que el 34,4% de los consultados consideran a la inflación como el principal problema económico cuando en agosto era de 29,5%. Cabe recordar que en agosto último el INDEC registró una suba de 2,5% pero para septiembre las consultoras proyectan un aumento promedio de 2,9%, con un mínimo de 2,5% y un máximo de 3,3%.

En el gobierno coinciden con este diagnóstico y por esta razón se anunciaron una batería de medidas para recomponer los ingresos de las familias.

Si se observa la evolución de la inflación en el periodo agosto 2021 vs agosto 2020 la suba en alimentos y bebidas fue de 54,4% cuando el índice total subió 51,4%.

Uno factor a tener en cuenta es la evolución del poder adquisitivo de los hogares que arrojan que en el primer trimestre del 2021 vs. 2020 la caída fue -8% y del -11% (agosto 2020 vs.2019) según cálculos que realiza Guillermo Olivetto en base a datos del INDEC.

Ahora si se mide el poder adquisitivo en dólares (blue) la caída es del -43% (2020 vs 2019) y “el primer trimestre de este año del -19%, con un dólar re contrapisado” señala Olivetto en una charla brindada a la Universidad de Tel Aviv en Argentina.

Y, esto se refleja en la caída en el consumo de alimentos, bebidas, cosmética y limpieza el primer semestre del 2021 vs 2020 fue de -7.4% cuando el año pasado fue neutro.

Esta situación dio lugar a una reconsideración de los estratos sociales “Hoy la clase media alta (a valores del 4to trimestre del 2020) tiene un ingreso familiar promedio mensual de 200.000 pesos dividido por el valor blue da unos 1.100 dólares. Si se va a la media baja 500 o 60550 dólares” explica Olivetto y agrega: “por eso hay mucha gente que piensa y siente que muchos bienes y servicios que le quedaron muy lejos de sus posibilidades”

El reflejo de la pérdida de ingresos de los hogares muestra que el 46,4% de la población (clase media baja y clase baja superior) fueron muy afectados por la cuarentena y son sectores que no fueron contemplados por la ayuda social del Estado. “La clase media baja superior y la clase baja no pobre que no tienen un subsidio del Estado y no tienen resto y la imposibilidad de salir afectó muchísimo”, explica Olivetto. Algunos quizás recibieron el IFE una ayuda que fue por 3 meses y por $10.000. “En tanto la clase baja tuvo la presencia del Estado”, indicia el especialista.

Inflación (suba)

La mayoría de las consultoras proyecta que la inflación se aceleró en septiembre con relación al mes pasado.

Así surge de un informe de Equilibra. En particular, los números de esta consultora anticipan un alza mensual del IPC nacional para septiembre de 2,7%, una inflación acumulada de 35,7% y una suba interanual de 51,1%. “Esperamos una inflación núcleo en leve descenso con respecto al mes previo, pero un componente estacional y de precios regulados en aumento”, sostiene el reporte.

Ecolatina coincide en que se registró una importante suba de los precios estacionales que la llevan a prever un incremento de 3,2% para el mes pasado. La Indumentaria, con un aumento de 6,9%, esparcimiento con 5,8% y atención médica y gastos para la salud con 5% son los rubros que muestran los mayores avances.

Algo por debajo, en 3%, se encuentra la proyección de Eco Go. De esta forma, y con nueve meses del año transcurridos, la inflación habría acumulado una suba del 36,9%, superando la inflación anual del 2020 (36,1%) tres meses antes.

Esta consultora señala que el mes pasado se conjugaron aumentos puntuales (prepagas, colegios, cigarrillos, paritarias del personal doméstico) con factores estacionales por el lado de la indumentaria y la escalada de la brecha cambiaria –el dólar SENEBI pasó de 83,1% promedio en agosto a 87,1% en septiembre-en un contexto de incertidumbre electoral. La consultora que dirige Marina Dal Poggetto adelanta una variación por encima del 2,7% mensual de forma consistente hasta fin de año.

Por su parte, el relevamiento de precios de C&T para Gran Buenos Aires presentó un alza de 2,8% mensual en septiembre. La consultora que dirige Camilo Tiscorina destaca que los alimentos y bebidas se aceleraron de la mano de las frutas y las verduras, creciendo al mayor ritmo desde junio. Recién el 14 de este mes el Indec dará a conocer el índice oficial.

Ámbito.com