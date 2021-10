Máximo: “Hay que pagar 18.000 millones de dólares, Rodríguez Larreta decía que iba a venir con una solución y no vino”

El jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, fijó dos objetivos claros: resolver el endeudamiento externo y dilucidar la visión del alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta. Dijo que el mandatario de la Capital viene a completar “la trilogía de jefes de Gobierno que han intentado ser presidentes”, junto a Fernando de la Rúa y a Mauricio Macri. A los tres los consideró “más de lo mismo” y a Rodríguez Larreta lo apuntó en particular por su rol frente a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El año que viene hay que pagar un vencimiento de 18.000 millones de dólares. Rodríguez Larreta, que viajó a Estados Unidos, decía que iba a venir con una solución y no vino”, remarcó en Radio El Destape el líder de la bancada oficialista, que también lo criticó por no oponerse a la toma del crédito. “Ningún integrante de Cambiemos cuando era gobierno levantó la voz ante el préstamo con el FMI y hoy ponen cara de ‘yo no fui’, pero tiene la firma de todos ellos y no han dado ni una mínima opinión”, sostuvo Kirchner, que también lanzó dardos para la precandidata María Eugenia Vidal y que le recordó al ministro de Economía, Martín Guzmán, la importancia de subsidiar las tarifas, un tema que ya generó controversias con la cartera económica.

Además de por la supuesta falta respuestas para mejorar la negociación, al jefe de Gobierno porteño Kirchner también lo cuestionó por haberse reunido con Mauricio Claver-Carone, el exasesor Senior de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y actual presidente del BID. Cuando el Gobierno formalizó la denuncia penal contra Macri y parte de su equipo económico por el acuerdo con el organismo, entendió que Claver-Carone deslizó que el Fondo quería ayudar en la reelección del ahora expresidente durante una conferencia en Chile.

Así también lo expresó hoy, una vez más, el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Macri se desligó de la administración del Estado para remontar una elección. Tenía que cuidar las reservas del pueblo argentino y las dilapidó para tratar de ganar”, manifestó el diputado, que entendió como clave que el FMI “haya aprendido de los fracasos” argentinos y que apueste a negociar con la gestión actual.

Seguro de que la merma en los casos de coronavirus permitirá un “funcionamiento del Estado de manera plena” y de que ello impactará en un mejor desempeño del Frente de Todos en el Ejecutivo, Kirchner pidió “no amargarse por un resultado electoral”, pero advirtió: “Hay que tratar que la sociedad tenga la mayor formación posible para que pueda resolver. Si la sociedad elige ese camino, lo eligió la sociedad... Como en 2015. Y terminamos con un perno de 45.000 millones con el FMI. La gente vota y hay que respetarlo, cuando te elige y cuando no”.

Los dardos a Vidal y el futuro del Gabinete

Consumado el triunfo de la oposición en las primarias del 12 de septiembre y a poco más de un mes para las generales del 14 de noviembre, Kirchner analizó el rol de Juntos por el Cambio en este período entre comicios: “Hay un apuro en ellos, una suerte de que se engolosinan rápido, pero a mí no me sorprende, era esperable”. Bajo esa visión, juzgó el posicionamiento de Vidal. “Es una pena que la primera candidata a diputada nacional en la Ciudad esté más preocupada por quedarse con la presidencia de la Cámara que por sumar leyes para la gente”, lanzó.

En tanto, deslizó que podrían imprimirse otras modificaciones en el Gabinete después de las votaciones. “No creo que los cambios hayan sido pensados en la elección en particular. Esta suerte de oxigenación es parte de una construcción que debe darse en el tiempo, deberá atravesar la elección del 14 de noviembre y seguir mejorando, la idea es esa”, marcó uno de los hombres de mayor injerencia en la mesa chica del oficialismo.

Advertencias indirectas a Guzmán

Mientras que las versiones de que Guzmán sería uno de los que se podría retirar del elenco de ministros cuando pasen las legislativas generales fluctúan en intensidad, el jefe de bloque sentó posición una vez más frente al líder de la cartera económica: le recordó la postura del ala kirchnerista en cuanto a las tarifas, luego de la planificación que presentó Guzmán para 2022.

Además de fustigar “los tarifazos” de Macri, Kirchner dijo que la política de subsidios “no solo favorece a los más humildes”, sino que también impacta en los comerciantes porque pagan menos y porque a ese dinero que se ahorra en las tarifas la gente lo destina al consumo.

Insistió -como hizo en Bahía Blanca- con que no hay que “enamorarse de los números de la economía” y pidió que esos “números macro” se traduzcan en mejoras en la calidad de vida. “Hoy la vida queda muy lejos para la gente, tenemos que acercarla, sí o sí hay que hacerlo”, sostuvo el legislador.

En el plano económico destacó que “integrar la Argentina al mundo sin integrar la Argentina internamente es muy complejo” e indicó: “La Argentina no es solo la ciudad de Buenos Aires, como nos quieren hacer creer, es mucho más grande y más compleja”.

“Nosotros siempre apostamos al diálogo”

Crítico del rol de los medios de comunicación, el líder de la bancada oficialista reivindicó las políticas de su madre y también la acción que tomó en 2019, cuando lo eligió a Alberto Fernández para que encabece la fórmula que ella integraría.

“Nosotros siempre apostamos al diálogo, la decisión de Cristina de 2019 es esa. No había dudas de cuál era la potencia electoral de Cristina en 2019, pero la decisión que ella toma facilita la construcción del Frente de Todos en un 100%. Ha recibido un mensaje muy diferente de los medios de comunicación a esa invitación a sentarse a la mesa”, manifestó el diputado.

La Nación