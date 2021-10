Causa ARA San Juan: “Cristina daría la vida por meterlo preso a Macri”, dijo Aguad

El ex ministro aseguró que le resulta “extraño y sospechoso” que el juez subrogante de la causa por espionaje ilegal a familiares de las víctimas haya tomado esa medida en medio de la campaña electoral.

Luego de que la justicia citara a indagatoria al ex presidente Mauricio Macri, en el marco de la causa que investiga el espionaje a los familiares del Ara San Juan, y le prohibiera su salida del país; el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, aseguró que “Cristina Kirchner daría la vida por meterlo preso a Mauricio Macri”.

“Es extraño y sospechoso citar a un expresidente en medio de una campaña electoral por un juez subrogante, declarado incompetente y que nunca remitió el expediente, que le prohíbe salir del país antes de indagarlo, sabiendo además que no está en el país”, señaló Aguad al ser entrevistado en Radio Mitre.

Para el ex funcionario, esta embestida judicial contra el ex Presidente se trata de “una cortina de humo” del gobierno que “se siente impotente después de semejante derrota en las PASO”

Las medidas contra Macri fueron tomadas por el juez de Dolores Martín Bava, subrogante del juzgado que comandó Alejo Ramos Padilla, que investiga si desde el gobierno de Mauricio Macri se buscó controlar los movimientos de los familiares de las víctimas desde la Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2017 y diciembre de 2018.

Aguad insistió que detrás de esta decisión judicial hay intencionalidad política y apuntó directamente con el gobierno de Alberto Fernández. “Macri no se encuentra acusado en ninguna causa por hechos de corrupción”, sentenció Aguad, quien está convencido que se trata de “una acusación falsa”.

Consultado sobre el fallo judicial, dijo que todos los argumentos expuestos por el juez Bava para llamar a indagatoria al expresidente “son supuestos”. Y agregó: “Los procesos penales no se manejan por supuestos. Estos tienen que estar fundados en pruebas. No es la conciencia del magistrado lo que determina el hecho probatorio. Es un disparate lo que ha hecho este juez”.

Aguad también recordó que a raíz de las sospechas de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, que surgieron entre 2017 y 2018, fue él quien impulsó una investigación penal para acreditar si eran ciertas. “En aquel momento se investigó y no se llegó a nada. No sé si fue juzgado, pero hubo una denuncia con un juez competente de Comodoro Py que entiendo desestimó la causa”, insistió.

La prohibición de salir del país que cayó sobre Macri llegó en un momento donde el ex presidente se encuentra en Miami. A través de un hilo de Twitter, su abogado, Pablo Lanusse, detalló que el ex Jefe de Estado está “convencido de su inocencia” y que “respetuoso del funcionamiento de las instituciones” no sólo se presentará a declarar sino que también defenderá “los valores republicanos que caracterizaron su gestión de gobierno”.

En ese sentido, Aguad remarcó: “Si no hay prórroga, Macri se va a presentar, no tengan la menor duda. Me parece que tiene que actuar la Cámara, porque el juez es incompetente. Lo tendrá que resolver los abogado de Macri, pero conociéndolo, él jamás va a eludir a la Justicia”.

El Ara San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 en aguas del mar argentino. A bordo viajaban 44 tripulantes. Pasado un año y dos días, la nave fue encontrada por una empresa privada, con toda su tripulación muerta, muy cerca del punto de desaparición y en el lugar donde se suponía que se encontraba, a 907 m de profundidad.

Esta es la primera vez que es citado Macri a una indagatoria por un delito que, se cree, cometió en sus funciones como jefe de Estado. Tiene varias denuncias penales activas y ya había sido indagado y procesado por hechos sucedidos cuando aún no era presidente.

Actualmente, hay varias causas abiertas que investigan espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos. Una, nacida en Lomas de Zamora, está concentrada en Comodoro Py, en donde se investiga el espionaje a políticos oficialistas y opositores, jueces, gremialistas y periodistas. Otra tiene como eje el juzgado federal de Dolores, donde se radicó la llamada causa D’Alessio.

