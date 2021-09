Gimnasia y Tiro gana, puntero y juega el miercoles

Este miércoles se disputará la fecha 25 del Torneo Federal A. Por la Zona B, Gimnasia y Tiro visitará a Juventud Unida de Gualeguaychú desde el 16 Hs, por su parte Central Norte, tendrá fecha libre.

Torneo Federal A

Zona B – Fecha 25

Miércoles 29 de septiembre

Racing De Córdoba vs Unión de Sunchales – 15 Hs – Árbitro: Guillermo González (Resistencia). Asistentes: Fernando Brillada (Resistencia) y Mariana Duré (Resistencia).

Sportivo Las Parejas vs Sportivo Belgrano – 15 Hs – Árbitro: Gustavo Benites (Salta). Asistentes: Cristian Yareco (Salta) y Walter Cardaozo (Jujuy)

Douglas Haig vs DEPRO – 15 Hs – Árbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario). Asistentes: Juan Carlos Del Fueyo (Junín) y Carlos Mihura (Mercedes)

Juventud Unida de Gualeguaychú vs Gimnasia y Tiro – 16 Hs – Árbitro: Carlos Gariano (San Lorenzo). Asistentes: Gonzalo Ferrari (Rosario) y Javier Caro Aguirre (Casilda)

Boca Unidos de Corrientes vs Sarmiento de Resistencia – 16 Hs – Árbitro: José Sandoval (Concordia). Asistentes: Guido Córdoba (Concordia) y Daniel Zamora (Paraná)

Gimnasia de Entre Ríos vs Defensores de Belgrano de Villa Ramallo – 16 Hs – Árbitro: Fabricio Llobet (Córdoba). Asistentes: David Guzmán (Pascanas) y Emanuel Serale (Córdoba)

Chaco For Ever vs Crucero del Norte – 18:30 Hs – Árbitro: Luis Lobo Mediva (Tucumán). Asistentes: Leila Argañaráz (Tucumán) y José Ponce (Tucumán).

Libre: Central Norte