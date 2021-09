Hugo Moyano también respaldó al Presidente: “En noviembre reventamos las urnas”

La renuncia masiva de ministros del Gobierno nacional desnudó una fuerte crisis en el Frente de Todos. El Presidente intenta mostrar fortaleza ante esta crisis puertas para adentro y se avecinan las elecciones generales del 14 de noviembre. En este marco, Alberto Fernández recibió, nuevamente, el respaldo de Hugo Moyano, uno de los líderes sindicales más importantes. “En noviembre reventamos las urnas”, dijo el camionero.

Según consignó Infobae, el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, consideró este jueves que “la unidad del Frente de Todos no está en riesgo” y dijo que el presidente Alberto Fernández saldrá “fortalecido” de la situación actual, ante la crisis política que se desató por las renuncias que presentaron los ministros y funcionarios que responden a Cristina Kirchner. Más tarde, en una conferencia de prensa, avisó: “Estoy convencido de que en noviembre reventamos las urnas”.

Más temprano, Moyano había hablado en radio FutuRöck sobre el momento que atraviesa el Gobierno: “Necesitamos que Alberto y Cristina estén juntos”. También destacó el “respaldo” brindado al Presidente desde el movimiento obrero y señaló: “Son muchos los espacios del peronismo que hemos apoyado a Alberto”.

Sobre la puesta a disposición de renuncias por parte de varios funcionarios, Moyano consideró que “es más bien una formalidad” y planteó: “Espero que esto no pase a mayores. Si somos inteligentes, esto no puede ocurrir porque le hacemos el caldo gordo a la derecha. Tenemos que seguir juntos”.

En ese sentido, enfatizó: “La unidad del Frente de Todos no está en riesgo, pero hay que tratar de evitar desencuentros”. Y siguió: “La sociedad está reclamando que se mantenga la democracia, y que la autoridad del Presidente no se debilite y que siga con el proyecto de país que nos va a sacar de esta situación lamentable que estamos culpa de las dos pandemias”. El líder camionero hablaba del coronavirus pero también hizo referencia a Mauricio Macri.

“No creo que la intención de las renuncias haya sido perjudicar al Presidente porque esto lo termina fortaleciendo. Si hubo una intención, fracasó”, opinó en las declaraciones radiales.

Cuando le preguntaron quién salió favorecido de esta interna que atraviesa al Gobierno, dijo: “Y… Nadie. Esto, aparentemente, algunos creen que favorece a la oposición, pero no lo creo. Me parece que lo que pasó el domingo fue un llamado de atención al Gobierno, como diciendo: ‘No hagan lo que no corresponde’”.

Fue entonces cuando Moyano se envalentonó y explicó: “Estoy convencido de que en noviembre reventamos las urnas, porque el peronismo, el movimiento obrero y los trabajadores van a salir a decir no, no a un gobierno que nos llevó a un endeudamiento tremendo, el más alto de la historia, y a todo lo que nos llevó el gobierno de este señor”.

Cuando dijo este señor se refería a Macri y fue entonces que respondió a los dichos del ex presidente, quien se refirió a Moyano como “un problema para la Argentina” hace un par de días. “Anda haciendo críticas hacia mí, que soy el impedimento más grande que tiene el país para poder seguir creciendo, Hugo Moyano. Eso demuestra la falta de cerebro que tiene esa persona”, se quejó el camionero.

Y dijo: “En su momento, les hizo creer a los chicos del colegio, ¿quién creó la bandera? Hugo Belgrano o Manuel Moyano. Este hombre, que comete esos errores, no puede conducir los destinos del país. Tiene que darse cuenta de que las cosas que dice lo catalogan más de lo que es: un incapaz, y ni siquiera se da cuenta”.

Y cerró en crítica a Macri: “Es un instrumento del poder: el poder usa a todos los instrumentos que tiene a mano, y él es uno de ellos”. Luego, negó que se haya conversado la chance de una participación junto a la CGT.