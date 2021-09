La Cámara Electoral aclaró que ningún voto se impugnará por cómo esté cerrado el sobre

La Cámara Nacional Electoral volvió a aclarar hoy que ningún voto en la elección del domingo será impugnado por cómo el elector cierre el sobre. La discusión se inició hace unos días cuando comenzó a circular falsamente que se declarará nulo los votos cuyos sobres estén cerrados con saliva, lo que el protocolo para esta elección recomienda no hacer por cuestiones sanitarias por la pandemia del coronavirus.

“El voto que se expresa en una boleta dentro de un sobre con la solapa hacia adentro o pegado con cualquier pegamento es válido. Nadie puede discutir la validez de ese voto”, dijo hoy Santiago Corcuera, presidente de la Cámara Nacional Electoral, en una reunión que el tribunal mantuvo con los apoderados de los partidos políticos nacionales.

El “Protocolo sanitario de prevención Covid-19 – Elecciones nacionales 2021”, que elaboraron la Cámara Nacional Electoral y los ministerios de Salud e Interior de la Nación, establece sobre el cierre de sobres que “se indicará a los electores que no cierren el sobre con saliva. Se recomendará introducir la solapa del sobre en su interior para que contenga las boletas en su interior hasta el momento del escrutinio, sin necesidad de pegar el sobre”. Se trata de una de las varias medidas sanitarias que se tomaron para esta elección por la pandemia del coronavirus.

El objetivo es que las autoridades de mesa no estén en contacto con la saliva del votante cuando tengan que abrir los sobres. Por eso se recomienda que se cierre con los pliegues en su interior o con alguna clase de pegamento que cada votante lleve. El objetivo del sobre es mantener el secreto del voto de cada elector. No importa cómo esté cerrado. Todos son válidos mientras el voto sea válido. Inclusive si el sobre no está cerrado de ninguna manera.

Sin embargo, a partir de la recomendación de no cerrar el sobre con saliva comenzaron a circular en redes sociales, grupos de WhatsApp y en medios de comunicación la información de que el sobre cerrado con saliva era un voto nulo.

El juez Corcuera lo desmintió hoy ante los partidos políticos cuando surgió la inquietud de uno de los apoderados. Tanto la Cámara Electoral como el gobierno nacional esta semana ya habían alertado que no había nulidad del voto posible.

“A raíz de las consultas por un audio viralizado sobre la supuesta nulidad de los votos cuyos sobres se cierren con saliva, quiero aclarar que es absolutamente FALSO. La recomendación sanitaria es cerrarlo con la solapa hacia adentro, pero en ningún caso afecta su validez”, dijo la titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Diana Quiodo, el martes en su cuenta de la red social Twitter.

La elección en pandemia

El domingo, la elección en todo el país será de 8 a 18 horas y la Cámara Electoral dispuso que haya dos horas, preferentemente de 10:30 a 12:30, para que las personas de riesgo ante el COVID-19 tendrá prioridad para votar.

Las personas que el día de la elección tengan coronavirus, sean contacto estrecho, caso sospechoso o deben cumplir aislamiento por alguna medida gubernamental no deben ir a votar. Para este comicio están exceptuados de hacerlo y pueden justificar su ausencia con un certificado médico. Si bien no hay prohibición de votar por padecer coronavirus, será penado quien viole el aislamiento.

En cada lugar de votación habrá un “facilitador sanitario”, figura que se creó para esta elección y que tiene como función hacer cumplir las medidas sanitarias. Y en ninguno de los establecimientos afectados a las elecciones se les tomará la temperatura a quienes concurran a votar.

Por la pandemia, en esta elección habrá más lugares de votación para que en cada uno de ellos haya menos mesas y así menor cantidad de gente. Eso implica que a muchas personas se les modificó su habitual lugar de votación. Por eso, las autoridades judiciales nacionales llamaron a consultar el padrón para constatar dónde se vota.

Otra recomendación de las autoridades es que los votantes lleven a los colegios el número de mesa y el orden de votación, lo que le permitirá a las autoridades informarle donde hacer la cola y así evitar que mucha gente se reúna cerca de los padrones que están pegados en los colegios.