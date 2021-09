Bibini: “Al Gobierno no le gusta escuchar el pedido de los industriales”

La Presidente de la Unión Industrial de Salta apuntó a la Administración Fernández al considerar que el envío de un funcionario de segunda línea a la celebración por el Día de la Industria fue para no escuchar los pedidos del sector. Además, se expidió respecto a la vacunación en el ámbito laboral.

El presidente Alberto Fernández no asistió a la celebración del Día de la Industria – el 2 de septiembre pasado, en José C. Paz – y, en su reemplazo, envió a un funcionario de segunda línea. Claro, la actitud despertó suspicacias entre los industriales argentinos.

“Más que un desaire, hay que pensar en el país que queremos. Nosotros trascendemos los partidos políticos y, más allá del acompañamiento de un funcionario, se trata de una celebración para los industriales”, explicó – por Aries – Paula Bibini, presidenta de la Unión Industrial de Salta.

No obstante, aclaró que el dialogo con Nación es permanente y que, de hecho, el sector forma parte del Consejo Económico y social del país.

“Lo que pasa es que al Gobierno no le gusta escuchar el pedido de industriales en lo que tiene que ver con impuestos y cuestiones del ámbito laboral”, sostuvo la dirigente empresarial y sentenció: “Si esto sigue así, continuaremos por el mismo camino, es decir, sin poder generar fuentes de trabajo y sin financiamiento. Si las partes no se pueden sentar a conversar, la situación es problemática”.

Por otro lado, Bibini se posicionó respecto a la obligatoriedad o no de los trabajadores de vacunarse para ingresar a sus puestos laborales, algo que viene siendo discutido en todo el país y que ha ganado posiciones a favor y en contra.

“Creo que hoy, si no está normado y no es obligatoria la vacunación, no se puede exigirle a un empleado”, aseguró en este punto la dirigente empresarial.

Sin embargo, advirtió que la situación en todo el territorio argentino es disímil ya que cada provincia tiene su propia realidad respecto del acceso a las vacunas. Así – sostuvo – en Salta el acceso a los medicamentos es mucho más fluido.

Informó, en este sentido, que cerca del 90% de los trabajadores industriales salteños ya cuenta, al menos, con la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 y que, en definitiva, es un logro compartido entre la Unión que representa y los sindicatos locales.

“Nosotros tenemos otro dialogo con el sector sindical provincial. Creo que tiene que ver con la responsabilidad de la gente. Es un trabajo que lo venimos haciendo con los sindicatos y creo que ha dado buenos resultados”, finalizó.