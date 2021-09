Paritarias 2021: El Sindicato de Juegos de Azar cerró un aumento del 45%

Luego de varias audiencias, el Sindicato de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina (ALEARA), representado por Ana Duarte Buscarons y las empresas SIGAR S.A, SIGAR S.A – NEW STAR SRL- UTE, NEW STAR S.R.L Néstor Romero UTE, MIC ALE S.R.L y NEW STAR S.R.L, representadas porCandelaria Saravia y Pablo Candussi Martín, acordaron un aumento del 45%.

El nuevo esquema salarial de cara a lo que resta del año, será pagadero en un 10% sobre el básico vigente de julio del 2021, abonado con el salario de septiembre y un 15% a pagar con el sueldo de diciembre del 2021.

El 20% restante se abordará nuevamente en una mesa de diálogo en diciembre de este año, con la intervención del organismo provincial.

“El diálogo y el consenso son características de este Gobierno; herramientas que mantienen la paz social en los diferentes sectores”, indicó el secretario de Trabajo, Alfredo Batule.

En la audiencia también participaron delegados y asesores legales de ALEARA.