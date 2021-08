La huella del crimen

El título de esta nota proviene de una serie española de casos policiales, editada en VHS, que mirábamos en casa previo alquilarlas en algún videoclub. Pero mi atracción por esa clase de temas y los relacionados ya venía de antes, como la de tantos otros.

La violencia, en todas sus formas, es una atracción mundial. Eso explica, en forma general, el éxito que suele acompañar a las producciones cinematográficas y televisivas que tengan ese contenido. Las series policiales surgieron, precisamente, de la televisión por cable o satelital. Es cierto que hubo algunas producciones para la televisión abierta, pero no en igual cantidad ni calidad.

Ese formato puede verse ahora en todo el mundo en las plataformas. Si tienen éxito, habrá más “temporadas”, como se dice en ellas.

Lo que se ve cada vez con más frecuencia son otra clase de series policiales. Toman un caso real y lo realizan como documental, en capítulos. Por eso es que pudimos ver “Nisman”, “Carmel”, etc. Es probable que se pueda ver “Galarza”, esa joven condenada por asesinar a su novio a balazos.

Todo esto se sabía y era lo suficientemente conocido. Yo por lo menos, supe hace poco tiempo que, con eje en casos policiales, hay podcast y blogs, creados con el formato de capítulos y con interacción del público, que en mayoría es femenino. Por ejemplo, en esos espacios modernos hay investigaciones privadas de casos cerrados que no fueron resueltos; de mi parte, creo que nada impide que puedan hacerse sobre casos reales resueltos, lo que no es lo que quisiera quien invita a los seguidores a sumarse a su emprendimiento.

Se conocen sitios en los cuales, previa inscripción, el interesado recibe una caja con un kit de detective; todos los datos del caso se envían por zoom; desde que el inscripto los recibe, cuenta con ochenta y cinco minutos para resolverlos. Es decir, menos que las dos horas universales para aclarar un homicidio, contados desde que el caso se conoce en adelante.

Algunas veces se retoma el viejo recurso de llevar al público a conocidas escenas de crímenes reales: en Londres, el barrio donde Jack el Destripador cometió los suyos; en nuestro país, se podría visitar la casa de los Puccio; o la casa del dentista Barreda.

Ya dije que la explicación general de la atracción de la violencia es ella misma. Hay otros motivos, más particulares: sigue siendo un entretenimiento; genera emoción; conocer las historias de los asesinos en serie es muy intenso; si uno tenía una atracción normal por estos temas, un gusto natural, digamos, aquella crece.

La maldad, bien interpretada por grandes actores y actrices, convoca grandes audiencias atraídas para ver el mal en un personaje violento, frío y despiadado, sin emoción alguna. Se cree que el público identifica el mal en la ficción; y que el espectador en singular, lo hace para sentirse mejor consigo mismo. Se asume como cargado de defectos, pero al compararse con uno de esos personajes -Guasón, Hannibal o Jason-, piensa que no lo es tanto.

Algo más sobre los detectives ciudadanos. Hubo dos series en las cuales fueron los protagonistas. Una fue El asesino sin rostro. La otra No te metas con los gatos. En la primera, una escritora y bloguera, con la ayuda de dos investigadores amateurs, retomaron una investigación abandonada, para identificar y en su caso detener al asesino de Golden State, que se llama Joseph James de Ángelo Jr.

En la segunda, todo comenzó cuando un joven publicó en Youtube un video que lo mostraba mientras torturaba y mataba gatitos. En este caso, los internautas lo tomaron como algo personal y se propusieron dar caza a ese sujeto.

Hubo una cacería digital, que permitió cercarlo y seguir la ruta que se trazaba en Facebook, lo cual fue decisivo para que las autoridades lo detuvieran. Entonces, se supo que además de matar gatitos, también le había quitado la vida a un hombre. Fue identificado como Luka Magnotta.

A todos los detectives amateurs habrá que advertirles que, si incursionan en casos reales, los riesgos que deberán afrontar son muy grandes. No es un juego, y menos para quien ellos se proponen investigar. Les diría que asuman que esa es una tarea profesional que habrá que dejar a los que saben.

Esta columna tiene mucho de periodismo. Por eso es que si quien la hace se ha basado en publicaciones, es un deber citarlas. “Sabuesos en la era True Crime”, es una nota de Héctor Pavón para la revista “Ñ”, de Clarín, del día 3 de julio de este año. “Por qué los malos ganan la batalla”, es una nota de Mariano Kairuz para “La Nación Revista”, del 1 al 7 de agosto de este año.

La nota de Pavón tiene el final más adecuado, porque dice: “El gusto por las historias criminales nos acompañan desde hace mucho tiempo atrás. Hoy viven un apogeo renovado con la sobrecarga de realidad.”