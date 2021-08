Elecciones nacionales: Para Villazón, el Frente de Todos tiene tiempo para reconstruirse

El precandidato a diputado nacional en tercer término de la lista que encabeza Jorge Guaymás, Jorge Villazón, se mostró optimista con una reconstrucción del peronismo nucleado en el Frente de Todos, de cara a las elecciones nacionales que se avecinan. "Lo que pasó en la elección provincial nos favorece", indicó.

En Hablemos de Política, por Aries, Villazón analizó los comicios provinciales que se desarrollaron el domingo y señaló criticó la actuación del PJ, ya que Miguel Isa (el presidente del partido) se presentó como candidato a concejal “pero no hizo piso”.

“Lo que pasó en la elección del 15 de agosto nos favorece porque los peronistas del PJ no tienen más partido, no tienen candidatos, no tiene nada; los del Partido de la Victoria tampoco lo tienen”, explicó.

Finalmente, dijo que si la lista de Guaymás gana las internas habrá un alineamiento local del Frente de Todos “de forma inmediata” y opinó que tienen tiempo para reconstruir la alianza a nivel nacional en la cuenta regresiva de los comicios generales del 14 de noviembre.