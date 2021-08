La Justicia salteña deberá expedirse sobre la obligación de vacunarse

El abogado Daniel Paganetti presentó un hábeas corpus en este sentido. Según explicó, al no ser obligatorias las vacunas contra el covid-19, el Estado no puede imponer restricciones para quienes decidan no inocularse. Señaló que estos medicamentos aún se encuentran en fase de experimentación.

“En primer lugar – y algo que los Gobiernos nacional y provincial no aclaran – la vacuna no es la vacuna propiamente dicha, es un compuesto en fase de experimentación”, advirtió – por Aries – el abogado Daniel Paganetti y aseguró, en esta línea, que los Estados no están cumpliendo con el deber de informar a la persona antes de vacunarse.

Este último aspecto, continuó el letrado, atenta contra la Ley nacional del paciente, norma por la cual cualquier práctica médica debe cumplirse con el consentimiento informado al paciente, en este caso, apuntó, a la persona que decide vacunarse contra el covid-19.

La clave del asunto está en que los medicamentos que actualmente forman parte del calendario de vacunación han cumplido con todos los ensayos clínicos de rigor – proceso que demora unos años -, mientras que las vacunas contra el coronavirus tienen autorización de emergencia por la pandemia.

“¿Por qué la vacuna no es obligatoria en todo el mundo? Porque está en fase de experimentación y eso es lo que no informan”, aseguró Paganetti.

Planteado el contexto, para el abogado las medidas que se tomaron para incentivar a que la población de inocule – muchas de ellas – rozan la obligatoriedad y es por ello que ha decidido presentar un hábeas corpus a la Justicia.

“El procedimiento indaga sobre el por qué me limitan y me prohíben el acceso a un bar, por ejemplo, si no estoy vacunado. El Gobierno dice que hay que fomentar, eso es legal, pero no se puede convertir en obligatoria una vacuna que está en fase experimental. Puede haber una ley que la declare obligatoria, pero eso incluso sería inconstitucional”, apuntó Paganetti y finalizó: “La obligatoriedad no viene de una ley, viene de la ciencia, cuando se cumplan los ensayos y el medicamento esté aprobado”.