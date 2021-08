Quienes más se quejan de la situación actual suelen abstenerse de votar, es lo que señalan los especialistas.

Las últimas encuestas que se conocieron anticiparon que el oficialismo acumulará las preferencias ciudadanas, no solo porque ha manejado los tiempos de la campaña sino que ha ofrecido los mayores estímulos a través de la publicidad de gobierno y de acciones concretas, que no eludieron la entrega de ayuda social a través de sus candidatos. Además, el sector que se identifica con el gobierno de Gustavo Sáenz tiene distintas expresiones

Por lo menos dos listas a convencionales y dos a senadores, cinco a diputados y once a concejales llevan en la Capital el sello del mandatario. Es así que la cosecha de votos promete ser generosa, aunque ninguno de los sectores concurrentes puede alcanzar una mayoría amplia. Respecto del senador del distrito, es el único cargo que podrá ganarse aunque la diferencia sea de un voto, atento a que es unipersonal.

Gana Salta y Unidos por Salta son las dos alianzas que no ocultan su filiación con la figura del Gobernador que, desde que se inició el año electoral, no se acercó de manera llana a ningún sector que habla en su nombre. La cercanía o pertenencia surge de la relación entre los candidatos y su gestión o su historia política. A diferencia de lo que ocurrió en 2019, cuando Sáenz buscó la gobernación, el Partido Justicialista – al que está afiliado-ni intentó confrontar. Se puso en la primera fila e incorporó a referentes del gobierno en los organismos de su conducción política; a la hora de integrar la alianza, solo se reservó el derecho a presentar una lista a cuyo frente puso a un dirigente que preside otro partido.

En tanto, el Frente de Todos -marca registrada del oficialismo nacional- repitió su posicionamiento opositor como en la última elección pero no llega íntegro a los comicios. Claudicó cuando comenzó el proceso electoral nacional ya que fue desconocido por la estructura que maneja sin debilidades la política más polémica y con mayor caudal electoral propio, la vicepresidenta de la Nación. Bastó que se le torciera el brazo a un referente que ya había generado una ruptura en el proceso provincial; es así que lo que se trata de distinguir como kirchnerismo no solo es el Frente de Todos sino también Salta para Todos.

Como filo oficialista puede sumarse a Salta Independiente, que tiene una lista para cada una de las cuatro categorías que se disputan en el principal distrito de la Provincia. Y ese posicionamiento se concluye por la insistencia de su principal dirigente, el médico Bernardo Biella, de presentarse como asesor ad honorem del Gobernador.

Queda para colocar en la oposición a las dos alianzas de izquierda, FIT –Unidad y PO –MAS, que hasta el último estertor renegarán de cercanía alguna con cualquier armado de los partidos que vienen gobernando. Y desde su cierre de campaña puede llevarse a esa posición a Juntos por el Cambio Más, que esperó la llegada de un halcón para tomar distancia de quien fuera considerado como un socio en el poder. Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, vino de Buenos Aires a decir que no hay acuerdo con el Gobernador de Salta porque Sáenz eligió el camino que lo acerca a Cristina y a Alberto Fernández.

Con suerte, habrá más claridad hasta el domingo, cuando se enciendan las máquinas de la Boleta Única Electrónica.

Salta, 10 de agosto de 2021