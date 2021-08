Una mujer denunció al gobernador de Nueva York por acoso sexual

Una mujer que acusa al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de haber tocado sus senos en su residencia oficial lo denunció ante la sede central de policía del condado de Albany, informó la policía.

Se trata de la primera denuncia oficial contra Cuomo, del Partido Demócrata, ante un organismo de seguridad de Estados Unidos desde que varias mujeres acusaron al Gobernador de acoso sexual en declaraciones a medios de comunicación.

El comisario del condado neoyorquino de Albany dijo al diario New York Post que Cuomo, que aún no está imputado formalmente, podría no obstante ser detenido si los investigadores de la policía o fiscales del condado determinan que el acoso existió.

La denuncia fue presentada el jueves y enviada luego a la Oficina del Fiscal del Distrito de Albany (DA), agregó el comisario Craig Apple.

"El resultado final podría ser que (la denuncia) tenga sustento y se proceda al arresto, y quedaría en manos de la DA procesar al arrestado", dijo Apple al diario, que dio la primicia.

La acusadora es una asistente de Cuomo que afirmó en la denuncia que el gobernador le metió la mano debajo de la camisa y la acarició cuando estaban solos en la residencia oficial del político el año pasado.

Una investigación independiente supervisada por la oficina de la fiscal general del estado y cuyos resultados fueron anunciados esta semana encontró que Cuomo acosó sexualmente a 11 mujeres y buscó tomar represalias contra una de sus acusadoras.

Los fiscales de varios condados de Nueva York han dicho que están interesados ​​en investigar las denuncias de toques inapropiados por parte de Cuomo, pero todos dijeron que necesitaban que las mujeres involucradas lo denunciaran.

Cuomo, de 63 años, ha negado haber tocado a alguien de manera inapropiada y dijo que el supuesto encuentro denunciado no sucedió.

El presidente estadounidense, Joe Biden, y otros importantes políticos demócratas pidieron esta semana la renuncia de Cuomo, que es gobernador desde 2011.

La policía de Albany dijo que la denunciante es una mujer identificada como "Asistente Ejecutiva número 1" en la investigación realizada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

En esa investigación, la mujer dijo a funcionarios de la oficina de la fiscal general que Cuomo una vez también le tocó la cola mientras posaban juntos para una foto.

Fuente: Telam