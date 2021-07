“Me suena a anuncio preelectoral”, dice Gauffin sobre la Circunvalación Noroeste

El gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, anunció hace pocos días el inicio de la obra de la Circunvalación Noroeste en la ciudad de Salta. Al respecto, José Gauffin, concejal de la Capital salteña, indicó que lo sorprendió la noticia y advirtió cierto tinte electoral.

En primer lugar, Gauffin sostuvo en Hablemos de Política, por Aries, que la zona del Ejército no tiene posibilidad de desarrollo urbanístico, porque es reserva natural. “A mí me sorprendió el inicio de la obra, pero como es reserva natural solo se va a permitir la autopista, aunque tal vez más adelante se avance con zonas de recreación”, detalló.

“Fue sorpresivo, no sé si hay un inicio formal de obra. Me sorprende la rapidez, me voy a interesar y voy a pedir información al respecto, pero me suena más a un anuncio preelectoral apurado por los tiempos”, señaló Gauffin y aclaró que le sorprende la rapidez con la que iniciaron los trabajos.