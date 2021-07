 “Si el Gobernador designa a sus amigos en la Corte la justicia no tiene imparcialidad”

“La legitimidad democrática exige la elección popular de los gobernantes pero tampoco queremos la tiranía de las mayorías, una limitación al poder de esas matarías es el la Constitución y su cumplimiento tiene que ser custodiado por la Justicia que es la institución de imparcialidad”, señaló Escudero.

En tal sentido, añadió que si hay un sistema donde el gobernador designa a sus amigos en la Corte, el sistema ha perdido la imparcialidad y la justicia la función de cuidar el estado de derecho. “Que los jueces no digan que esa función no se cumple porque tienen seis años de mandato nada más, es porque no cumplen con su deber sino porque están sirviendo al poder político, de quien depende la continuidad en su cargo”, señaló.

Además, Escudero rechazó que se pretenda la renovación de la Corte a partir de la edad de jubilación de sus integrantes.

“La renovación no debe ser de acuerdo a la edad jubilatoria, el mandato tiene que ser acotado en el tiempo porque la Corte tiene potestades políticas extraordinarias, decide quien ingresa, quien asciende, a quien se corrige disciplinariamente y a quien se le promueve un jury y con qué recursos va a contar cada juez, eso hace que los jueces inferiores no sean independientes”, sostuvo.

La dirigente indicó además que hay una situación de decadencia en Salta por la relación carnal entre los jueces de la Corte y el poder político

Por otra parte, Sonia Escudero planteó que los integrantes de la Auditoría General de la Provincia no deben ser reelectos porque en la renovación de su designación “es muy perversa” ya que “si la reelección depende del controlado, cómo hace el controlante que quiere seguir controlando”.