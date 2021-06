Tensión en la Casa Rosada: el kirchnerismo duro reclama depurar el Gabinete para copar los ministerios con funcionarios leales

Las versiones de cambios hicieron prender las alarmas en Casa Rosada, donde se reavivaron las intrigas, peleas y temores ante esta posibilidad. El sector que responde a la vicepresidenta considera que estas potenciales modificaciones representarían un “golpe de efecto” antes de las legislativas con el objetivo de generar expectativas por medidas que se prometieron y no se concretaron, y así tratar de lograr un mejor resultado en las urnas.

El presidente Alberto Fernández resiste las fuertes presiones de avances del kirchnerismo duro en el Gobierno, ya que cree que por el momento conviene dejar todo como está. Aunque dejó la puerta abierta a cambios en la nómina de ministros que estarán atados a los resultados que logre el oficialismo en las elecciones.

TN.com.ar reveló meses atrás que en el Gabinete sobrevolaba una sensación de preocupación e “inquietud” porque notaban “pasividad” del Presidente frente a las presiones, críticas y avances de la vice, y porque se sentían “desprotegidos”.

El reclamo de Cristina por los “funcionarios que no funcionan” y los cambios en el Gabinete

De contadas apariciones y mensajes públicos aunque de gran impacto, el año pasado la vicepresidenta lanzó una fuerte advertencia al criticar a los “funcionarios o funcionarias” que en su consideración “no funcionan”. Además de pedir que “los que tengan miedo o no se animen, que vayan a buscar otro laburo”, en un contundente mensaje interno a los ministros.

Uno de los últimos cambios fue el de Jorge Ferraresi en reemplazo de María Eugenia Bielsa al frente del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. En uso de licencia como intendente de Avellaneda el funcionario es muy cercano a Cristina Kirchner y al Instituto Patria, del que es vicepresidente.

Otros de los cambios en el Gabinete fueron los de Carla Vizzotti por Ginés Gónzález García, eyectado como ministro de Salud por el escándalo de la vacunación VIP contra el coronavirus. Además de Alexis Guerrera, a cargo del ministerio de Transporte luego de la muerte de Mario Meoni en un accidente de tránsito.

La orden del Presidente a los ministros para que defiendan la gestión: “El que no pueda, se va”

En “modo electoral”, el mandatario les bajó línea a los funcionarios para que salgan a dar la cara y respalden la gestión. Preocupado por el desgaste personal y el de su administración, advirtió: “El que no pueda, se va”. En Casa Rosada no ocultan su preocupación porque “las encuestas no están dando bien”, y consideran que tienen “problemas de comunicación”.

Puertas adentro, en el Gobierno afirman: “El planteo es que todos salgan a hacer campaña, porque sino todo se carga sobre el Presidente, el único que se expone es el Presidente”. Es por eso que después de los traspiés del mandatario como sus polémicas declaraciones sobre el origen de los argentinos el Gobierno decidió controlar la sobreexposición presidencial y apostar a una comunicación menos improvisada.

TN.com.ar