Carlos Tevez llamó a una conferencia de prensa y anunciará que se va de Boca

Los rumores ya se habían disparado en las últimas horas porque el futuro de Carlos Tevez era una verdadera incógnita. La expectativa en torno a ese escenario tuvo un impulso este viernes: el futbolista hizo un inesperado llamado a conferencia de prensa. Las preguntas alrededor de su vida profesional quedaron flotando en el aire y la respuesta será la que los hinchas no quieren escuchar: anunciará su salida de Boca Juniors.

A priori, el contacto con los periodistas se realizará a las 18 aunque todavía se desconoce si será en Casa Amarilla o en la Bombonera. Desde el club trabajan contra reloj para organizar el evento acorde a los protocolos sanitarios que rigen en el país actualmente. Una vez que se coordine este aspecto, comunicarán oficialmente la convocatoria a la conferencia.

La realidad es que el contrato que firmó el Apache a principios de julio del 2020 contempla la posibilidad de que ejecute la cláusula de salida que tiene, la cual le permitirá marcharse del Xeneize durante este período sin más obstáculos que un anuncio oficial de la determinación. Cabe destacar que el vínculo que firmó el futbolista de 37 años estaba vigente hasta diciembre de este año.

El gran interrogante es qué hará ante su salida de la institución de La Ribera y la posibilidad que gana más espacio es la del retiro, aunque su futuro fuera de Boca se confirmará una vez que el propio Tevez se siente durante la tarde en la conferencia de prensa. Según pudo saber Infobae, la conferencia de hoy estará destinada a hablar sobre su relación con Boca y en cómo seguirá su vida tras este anuncio.

Carlitos atraviesa su tercera etapa con la camiseta del Xeneize y está conviviendo con una delicada situación familiar tras la muerte de su padre en febrero de este año. “Voy a intentar ponerme fuerte tanto en lo físico como mental. Quiero dar gracias a mis compañeros, agradecerles por el apoyo incondicional que me brindaron estos días”, había compartido en su cuenta de Twitter cuando se reincorporó a los entrenamientos días después de lo ocurrido.

Los resultados futbolísticos de los últimos días no fueron tampoco los esperados por el Apache, quien para colmo falló un penal ante Racing en las semifinales de la Copa de la Liga que terminó con Boca afuera de la pelea por el título local. Sin embargo, tenía por delante el gran desafío de alzar la séptima Copa Libertadores del club: el 13 y el 20 de julio serán los octavos de final ante Atlético Mineiro a partir de las 19.15.

Tampoco hay que pasar por alto el tema político que tiene varias aristas. La más visible es la tensa relación que el ídolo mantiene históricamente con Juan Román Riquelme y su equipo de trabajo en el Consejo de Fútbol, más allá de que en el último tiempo desde ambos lados alzaron la bandera blanca de paz con el objetivo de no perjudicar a Boca. “Estamos bien con Román. Hablamos cuando hay un partido difícil. Antes o después de los partidos me felicita. Tenemos una relación buena. En detalles mucho no entramos. En ese aspecto, si no estamos cara a cara, por mensaje es mucho más difícil. Él me dice siempre que tengo que ganar la Copa, que esté tranquilo”, había dicho Tevez en una de las últimas entrevistas extensas que brindó en enero de este año.

Aunque la buena sintonía entre el Apache y Román no está exenta de los cortocircuitos que los integrantes del Consejo de Fútbol tuvieron con el futbolista en el pasado y tampoco con que Tevez siempre se mostró afín al ala de Daniel Angelici durante las últimas elecciones presidenciales que finalmente consagraron a Jorge Amor Ameal como presidente del club por encima de la lista oficialista que encabezó Christian Gribaudo.

El nombre de Carlos Tevez ya está dentro del Olimpo de los grandes ídolos de la historia de Boca. Aquella anotación ante River por los cuartos de final de la Copa de la Liga, el último grito que realizó con la camiseta del xeneize, le permitió alcanzar los 94 tantos en el club y afianzarse como el décimo futbolista con más anotaciones en la historia de la entidad. A nivel Libertadores, el Apache firmó 22 tantos y quedó detrás de Juan Román Riquelme (25) y Martín Palermo (23).

En las 297 presentaciones que tuvo con la azul y oro, Carlos levantó 11 títulos y varios de ellos en su rol de capitán. Los más recordados son la Copa Libertadores del 2003 y la Intercontinental del mismo año. Independientemente de su gloriosa triple etapa en Boca, Tevez es también uno de los futbolistas argentinos con más coronas en toda la historia con 29 campeonatos detrás de los 37 de Lionel Messi.

Debutó como profesional el 21 de octubre del 2001 en la derrota 2-1 ante Talleres de Córdoba y se convirtió rápidamente en al figura de la entidad. Emigró al Corinthians de Brasil a comienzos del 2005 por una cifra que rondó los 16 millones de dólares e inició una exitosa trayectoria fuera del país que lo tuvo en West Ham, Manchester United, Manchester City y Juventus.