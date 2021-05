Covid-19: En Rosario de la Frontera se montó un hospital de campaña

Ante ese cuadro y ante el agotamiento de camas disponibles, el ministerio de Salud dispuso la instalación de un hospital de campaña con la logística facilitada por el Ejército.

Por Aries, el intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, indicó que “lo importante en este momento es sacar la situación adelante” y que el COE local ya viene tomando medidas desde hace 15 días.

Además, señaló que el hecho de que se monte una carpa para descomprimir la situación del hospital local, demuestra que hubo una rápida capacidad respuesta por parte del ministerio de Salud.

No obstante, planteó que “dejando de lado toda posición política” no lo deja contento armar una carpa en el hospital de Rosario, porque “se ha tenido todo un año en el que el Gobierno ha visto cómo llegó y golpeó la segunda ola a todos los sistemas sanitarios del mundo y en Salta no se avanzó en capacidad, sobre todo en la alta complejidad.