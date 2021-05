En esos términos se presentó este lunes uno de los logros más importantes desde que Salta inició su batalla contra la pandemia. Fue veinte días después que el gobernador Gustavo Sáenz exhortara a sus pares de todo el país a no generar “falsas expectativas a la gente”, frustrado por el fracaso de gestiones ante los embajadores de Rusia y de los Estados Unidos.

Hay una breve historia desatada el 8 de abril último cuando el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que el Gobierno nacional no es el único habilitado para comprar vacunas si no que las provincias y el Gobierno de la Ciudad pueden hacerlo por su cuenta y los privados también. Eso sí, advirtió que cualquiera que salga al mercado a comprar las va a conseguir para vaya a saber cuándo.

Efectivamente, en noviembre último se había sancionado la ley que declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el coronavirus, en el marco de la emergencia sanitaria por la enfermedad. Define las condiciones, que incluyen eximición del pago de impuestos y señala que “idéntico tratamiento” recibirán las vacunas que eventualmente puedan adquirir las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los gobernadores no demoraron en encarar la gestión teniendo en cuenta que, por esos días, las dosis se habían agotado y no había precisiones sobre la continuidad del operativo de vacunación porque no había proveedores. Un mes después, en un repaso de lo actuado, se le informó al presidente Alberto Fernández que era imposible para las provincias hacer lo que no podía el Estado nacional porque se trataba de un bien escaso. No fue el único problema ya que debieron limpiar las listas de propuestas de los intentos de estafa. El Gobernador de Jujuy los calificó de “buscas” y ningún mandatario corrigió el calificativo.

Los gobernadores también intentaron armar “pools” como el que ensayaron los de la región Norte Grande; los de la zona central Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y los cuyanos Suárez, de Mendoza y Uñac, de San Juan, que incluso buscaron el respaldo del presidente Sebastián Piñera, de Chile.

Fracasadas esas iniciativas, dos mandatarios tomaron la delantera en los últimos días. Lo hicieron Gerardo Morales de Jujuy y su par salteño. El vecino tiene un pre acuerdo con el gobierno chino por 900 mil dosis de Sinopharm, vacuna ya reconocida por la Amnat

Por Salta negocian los ministros de Salud Pública Juan José Esteban y el de Economía y Servicios Públicos Roberto Dib Ashur con varios laboratorios, aunque algunas fuentes oficiosas señalaron que juega con ventajas Johnson & Johnson, que no está autorizada en el país. Si tiene una ley con media sanción del Senado habilitando al Ejecutivo a negociar hasta condiciones de confidencialidad.

No hay información sobre la inversión que demandará el millón de dosis que se pretende adquirir. “Dios proveerá”, fue la reflexión de un legislador saencista quien ponderó la intención de tomar el toro por las astas aunque el resultado, a su juicio, se verá a fin de año.

Por ahora, todo es un anuncio.

Salta, 25 de mayo de 2021