Lousteau apuntó contra Zannini: “Por los vacunatorios VIP hay argentinos que no están”

En el marco de la sesión que se realizó este jueves en el Senado, el referente del interbloque de Juntos por el Cambio Martín Lousteau cuestionó las políticas sanitarias del Gobierno y sostuvo que como consecuencia del escándalo del “Vacunatorio VIP”, hoy “hay argentinos que no están”. Destacó entre otros al ex gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz, quien falleció días atrás como consecuencia del coronavirus.

El dirigente opositor lanzó fuertes críticas. Para él, el Poder Ejecutivo hizo “malas proyecciones de cómo iba a afectar” el COVID-19 al país, implementó “una cuarentena que después del desconocimiento oficial estuvo mal calibrada”, generó una impresión de “exitismo” y tuvo “un bajo nivel de testeos”.

En este sentido, el senador radical consideró que “cada vez que hablan” los miembros del oficialismo, “da la sensación de que nada de lo que le pasa a la sociedad tiene que ver con las decisiones que toman y que ellos son víctimas de una pandemia que gestionan muy eficientemente”.

“El programa de vacunación fue fallido en cantidad, en tiempos, en promesas, en los parámetros de distribución y en el Vacunatorio VIP: todavía hay un funcionario público que alardea de haberse puesto la vacuna cuándo no le correspondía y que se inscribió como personal de salud, y dice ‘me debería haber sacado una foto’”, opinó el líder de Evolución, haciendo referencia al procurador General del Tesoro, Carlos Zannini.

En efecto, durante una entrevista en C5N, este miércoles el funcionario nacional defendió el hecho de haber recibido la dosis contra el coronavirus bajo la figura de “personal de salud” y remarcó que solamente lamenta no haberse tomado una fotografía cuando se la aplicó.

“El 20 de diciembre surge la resolución 2883, yo acudo a la autoridad sanitaria, porque estoy incluido como mayor de 60 años, con enfermedades prevalentes y como autoridad decisional. Se podía hacer, fui y lo hice. Me arrepiento de no haber sacado la foto en aquel momento”, buscó justificar Zannini.

En los registros oficiales que difundieron las autoridades sanitarias nacionales, tanto el procurador del Tesoro como su esposa recibieron la Sputnik V en el inicio del operativo, cuando muy pocas personas en todo el país habían accedido a ella.

Al respecto, Lousteau manifestó que “producto” de las irregularidades que hubo en el manejo de las vacunas, es que hoy “hay argentinos que no están”, y dio como ejemplos al ex gobernador santafesino Miguel Lifschitz, “que no aceptó saltarse ninguna fila a pesar de tener 65 años”, y la presidenta de la UCR de Catamarca y diputada provincial, Marita Colombo, “que sí era cirujana”.

“Pero miremos lo que está pasando, estamos llegando a los 70 mil muertos en Argentina, hay más de 3,2 millones de contagiados, estamos en el top diez de contagiados cada millón de habitantes, tenemos la misma cantidad cada millón de habitantes que Brasil. Estamos en el top 14 de fallecidos cada cien mil habitantes, tenemos el 35% de los test que hizo Uruguay, el 28% de los que hizo Chile. La economía cayó casi diez puntos del PBI , el desempleo es del 11 por ciento”, lamentó.

En esta línea, el dirigente radical señaló también que “la Argentina es el segundo país en días perdidos de clase de Latinoamérica”, al tiempo que cuestionó al Gobierno por “enojarse en vez de buscar el camino del diálogo para resolverlo”.

El ex ministro de Economía se expresó de esta manera durante la sesión en la Cámara alta en la que se aprobó el proyecto de declaración que presentó el senador Oscar Parrilli sobre el destino que se le debería dar a los fondos extra que remitirá el Fondo Monetario a la Argentina.

Sobre este tema, Lousteau consideró que el actual titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, “debió haber explicado por qué un proyecto declarativo como este” se estaba tratando “mientras él está afuera del país con el Presidente”.

“Era mucho más fácil llamarlo por teléfono. Pretender que esto no es una señal de algún tipo hacia adentro de la coalición es un poco raro”, advirtió el referente de la UCR.