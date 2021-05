Potenciar trabajo: beneficiarios deberán actualizar documentación

Potenciar Trabajo incluye a los titulares de los programas ex Argentina Trabaja, ex Ellas Hacen, ex Hacemos Futuro, ex Proyectos Productivos Comunitarios y deben obligatoriamente realizar este trámite si quieren permanecer activos.

Ingresando a la plataforma del Ministerio de Desarrollo Social de Nación podrán validar la identidad a través de alguna de las formas disponibles y modificar de corresponder los datos de contacto.

Desde el gobierno de Salta se pone a disposición una Mesa de Ayuda para asistir a los beneficiarios en la realización de esta gestión. Los interesados pueden solicitar ayuda a través de los distintos canales habilitados:

ATENCION PERSONALIZADA: en calle Buenos Aires N° 693 Salta Capital en el horario de 9 a 13 hs.

ATENCION VIA WHATSAPP: 3874125105en el horario de 9 a 13 hs.

ATENCION VIRTUAL: a través de correo electrónico [email protected]