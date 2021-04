San Luis y La Pampa se quedaron sin vacunas y Bs As, la que más cantidad de dosis sin aplicar

Las vacunas contra el COVID-19 llegan a la Argentina en cuentagotas, escasean. Y por ende, se refleja en la situación que viven las provincias que deben atravesar el avance de la segunda ola de contagios con un número de dosis excesivamente finito. Por más ágiles que sean las campañas de vacunación, si no cuentan con la materia clave, la inmunización de la sociedad se posterga. Los gobernadores y sus equipos de salud dependen de la gestión que hace Nación con los distintos laboratorios, y a la vez el Gobierno de Alberto Fernández se ve atado a que le cumplan los contratos: el número de dosis y los plazos establecidos. Que en cada vuelo que parte en busca de vacunas se hable de cantidades estimadas y no exactas, es una muestra palpable de la situación en la que se encuentra el país.

Este lunes, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que en las próximas dos jornadas no se podrá vacunar en la Ciudad porque no tienen más dosis. La frase del dirigente opositor provocó un nuevo enojo en Casa Rosada, donde aseguran que el Ministerio de Salud de la Nación no recibió ningún pedido de vacunas ni un aviso sobre faltante de stock de la administración porteña. Más allá de las acusaciones cruzadas entre ambos gobiernos con tintes político-partidarios, la realidad es que hay provincias que al día de la fecha ya no cuentan con dosis para continuar con sus campañas de inmunización locales. En contrapartida, la provincia de Buenos Aires cuenta con medio millón de vacunas que aún no fueron aplicadas.

Si bien en Casa Rosada preveían para esta altura del año que el operativo de vacunación avanzara a paso firme, a nivel nacional el ritmo de aplicación de la última semana bajó considerablemente con respecto a la anterior, y aún más si se compara con los últimos 15 días. En las últimas siete jornadas se aplicaron 115.391 dosis por día; casi 10 mil dosis menos que la semana anterior cuando se aplicaron 124.734 en promedio por día. El número es bastante menor con relación a la semana del 5 al 9 de abril que fue de 188.132 dosis diarias.

En este marco, son dos las provincias que ya se quedaron sin stock y que deberán postergar sus campañas a la espera de que reciban más vacunas: San Luis y La Pampa.

Según la última actualización de datos que se hizo en el Monitor Público de Vacunación -este lunes a las 6.02 pm- a nivel nacional se distribuyeron 8.701.508 dosis de las cuales fueron aplicadas 7.334.765. Al día de hoy hay 6.457.095 personas vacunadas con una dosis y 877.670 que recibieron ambas. En este marco, en el tablero “en tiempo real” donde el Gobierno comunica las vacunas que se aplicaron en cada provincia, figura que La Pampa se quedó sin stock.

En la provincia gobernada por Sergio Ziliotto de hecho figura un dato particular: se distribuyeron 72.800 y fueron aplicadas 74.073, es decir 1.273 más de las recibidas. Este desfasaje corresponde a multidosis que fueron utilizadas en más de una persona. Semanalmente el Ministerio de Salud de La Pampa informa el avance de la campaña de vacunación: el último documento emitido el pasado 23 de abril indica que de las 72.800 dosis recibidas por Nación habían sido vacunadas 69.188 personas, con lo cual contó estos últimos 3 días con un total de 3.612 dosis que ya fueron utilizadas. A lo largo de la última semana el Gobierno provincial utilizó las 5.400 dosis del componente 1 de la Sputnik V que recibió en la última entrega de Nación. El próximo informe al final de esta semana graficara el cuadro de situación de manera oficial. Mientras tanto la provincia notificó este lunes 303 nuevos infectados de COVID-19.

San Luis por su parte recibió 98.850 dosis y aplicó 100.013 (la diferencia, al igual que en La Pampa, es por la utilización de multidosis). Según informó el Gobierno provincial, este lunes se vacunó a 1.800 personas de la ciudad de San Luis. En la misma jornada, se notificaron 526 nuevos infectados.

Tanto San Luis como La Pampa, hace 10 días atrás vivieron una situación similar al notificar faltante de stock. En este plazo, los puntanos recibieron poco más de 16 mil dosis y los pampeanos un número cercano a 10 mil. Ante la situación apremiante, llegó como una bocanada de aire las 371.200 dosis de Sinopharm que aterrizaron en Ezeiza ayer en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y que ahora el Ministerio de Salud de la Nación deberá distribuir.

Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, si bien Larreta denunció ayer que su jurisdicción se quedó sin vacunas, en el Monitor Público figura que CABA recibió 758.057 dosis de las cuales se aplicaron 728.004, con lo cual contaría con 30 mil para utilizar a lo largo de esta semana.

En contraste, la provincia de Buenos Aires tiene en stock 506.519 vacunas. El Gobierno de Axel Kicillof recibió 3.352.004 y aplicó 2.845.485. Es la provincia con mayor cantidad de dosis sin aplicar: le siguen Santa Fe, con 97.177, y Misiones, con 79.948.

En el resto del país, Tierra del Fuego tiene un stock de 5.048; Santa Cruz, 18.484; La Rioja, 6.999; Catamarca, 11.781; Formosa, 19.917; Chubut, 33.190; Neuquén, 25.909; Río Negro, 15.651; Jujuy, 29.902; San Juan, 15.974; Santiago del Estero, 59.464; Corrientes; 56.658; Chaco, 51.299; Salta, 60.494; Entre Ríos, 61.954; Tucumán, 49.260; Mendoza, 74.583; y Córdoba, 58.915.

Infobae