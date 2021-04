Adolescencia

La diligencia con la que la dirigencia está trabajando indica que se confía que la pandemia no interrumpirá el proceso lanzado en enero, con el correspondiente decreto del Poder Ejecutivo. La última referencia al respecto fue hecha por el Vicegobernador de la Provincia quien se remitió a palabras del Gobernador cuando reiteró que el llamado de elecciones estará siempre condicionado por cualquier circunstancia que pudiera afectar la salud. El cuidado de la vida de los salteños es el dato excluyente de gestión por lo que es el eje ordenador de todas las políticas y acciones. Llegada la situación no caben dudas que Gustavo Sáenz hará lo que deba hacer, fue lo que pudo definir Antonio Marocco.

Al igual que en muchos otros ámbitos, las decisiones se adoptan según el informe de situación que presenta el Ministerio de Salud e interpreta el Comité Operativo de Emergencia. Por ahora hay una actitud vigilante, de control preciso pero no se han profundizado las medidas restrictivas sobre la población. Se ha reconocido que la línea de contagio no cesa de crecer pero no es pronunciado el incremento. De allí que se sigue demandado la colaboración de los salteños para mantener en caja la situación epidemiológica y determinar oportunamente mayores restricciones o no.

En ese marco, tanto el Tribunal Electoral como los partidos políticos están trabajando de acuerdo al cronograma que se inició con la exhibición del padrón provisorio, cuya consulta está en plazo para hacer correcciones si fuesen necesarias. Pero hasta el 5 de mayo se podrán presentar las alianzas para su oficialización y la inminencia de su vencimiento apura una de las dos decisiones más importantes previas a los comicios.

Dos de ellas ya se han integrado y son las que tienen cercanía a la figura del Gobernador de la Provincia, quien no ha dado señal alguna de participación en el armado de las propuestas que seguramente se presentarán al electorado invocando su nombre o su gestión. La más vigorosa es la que tiene en el Partido Justicialista su columna vertebral. Las negociaciones y todos los aspectos fundamentales fueron dispuestos por quien aparece como el brazo político del mandatario. Pablo Outes preside la Comisión de Acción Política del PJ y concentró suficiente poder como para configurar el perfil de esa alianza que incluirá a la mayor parte de pequeños partidos que son producto de migraciones dirigenciales del peronismo.

También se anticipó el armado de Juntos por el Cambio que tiene parentesco con la alianza que llevó a Sáenz a la gobernación y que participó en los comicios de 2019 con el nombre de Salta tiene Futuro. Ese grupo tiene como cimiento partidos como la Unión Cívica Radical, Renovador de Salta, Ahora Patria y Propuesta Republicana. Su armado y vinculación con el Gobierno Provincial todavía no está clara porque hay dos hechos condicionantes que se resolverán este fin de semana: la Convención Radical del sábado y las elecciones internas de PARES.

No serán propuestas excluyentes ya que hay otras líneas de pensamiento que están afanadas en armar su expresión electoral. El movimiento que genera una elección de medio tiempo fortalece la expectativa en torno de una democracia que parece no abandonar la adolescencia.

Salta, 23 de abril de 2021