Marocco: “Es inexplicable que no se haya sancionado la ley de derecho a vacunación a vulnerables”

El vicegobernador y presidente del Senado, Antonio Marocco, se mostró sorprendido por la decisión de la Cámara de Diputados de no haber tratado el proyecto de ley de “Derecho a vacunación prioritaria a sectores vulnerables”, que contaba con aprobación unánime del Senado y que fue presentada como una forma de poner fin a las vacunaciones VIP contra el coronavirus.

“Me parece que es inexplicable que no se haya sancionado la ley. Alguien tendrá que dar una explicación seria porque ello había despertado un gran beneplácito en la sociedad”, dijo Marocco en diálogo con Hablemos de Política y agregó que “hubo cinco días para que se pongan de acuerdo” en caso de que hayan surgido observaciones.

Además, el vicegobernador desestimó que haya habido un llamado del Grand Bourg para frenar el tratamiento del proyecto que “era una respuesta a la sociedad con todo lo que sucedió con el coronavirus”.

“El ministro de Salud podía decir que eso no va con la política sanitaria del Gobernador y se podía haber dicho busquemos la vuelta, pero era una iniciativa del Parlamento. Si no cambiemos la Constitución y que los senadores y diputados no tengan iniciativa”, dijo Marocco.

Además, agregó que la norma sancionada por el Senado fue consensuada con el órgano de aplicación, es decir el Poder Ejecutivo, por lo tanto agregó que “cuesta creer” que desde el Poder Ejecutivo se haya desalentado el tratamiento del proyecto de ley en revisión.