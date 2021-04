Luego que públicamente defendiera la presencialidad, el gremio de profesores de la educación técnica siguió avanzando y llegó al Senado para demandar soluciones a situaciones condicionantes. Sobresale la actitud porque otros sectores docentes siguen reclamando cerrar las escuelas porque no dan seguridad a los trabajadores.

La Educación Técnico Profesional, es un derecho de todo habitante de la Nación Argentina, que se hace efectivo a través de procesos educativos, sistemáticos y permanentes. Como servicio educativo profesionalizante comprende la formación ética, ciudadana, humanístico general, científica, técnica y tecnológica. Es lo que establece la ley nacional 26.058, que rige su desarrollo en la Provincia promoviendo en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños propios del contexto socio-productivo.

La ley destaca que la formación profesional tiene como propósitos específicos preparar, actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo, cualquiera sea su situación educativa inicial. Prevé procesos que deben asegurar la adquisición de conocimientos científico-tecnológicos y el dominio de las competencias básicas, profesionales y sociales requerido por una o varias ocupaciones definidas en un campo ocupacional amplio, con inserción en el ámbito económico-productivo.

Una crisis que se arrastra en lo que va de este siglo ubica a esta modalidad educativa entre la que debiera ser la más demandada pero múltiples razones la relegan y no pocas son de carácter cultural. Hay una concepción en la sociedad que no pondera debidamente el valor de procesos sistemáticos de formación, a los que alude la ley de educación técnica, que articulan el estudio y el trabajo y la investigación y la producción; esto es, la complementación teórico- práctico en la formación.

Un año de escuelas cerradas ha sido notorio en este sector y es lo que tiene movilizado a la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, cuyo titular ha destacado que este tipo de enseñanza no puede ser a distancia y en defensa de la presencialidad salió a buscar las condiciones de bioseguridad necesarias para las escuelas de la especialidad.

En Salta funcionan 73 escuelas técnicas en las que se imparten 15 especialidades. Los edificios en los que funcionan tienen deficiencias; es que hace casi un quinquenio que no hay inversiones de peso en ese sector. Y en plena pandemia se ha tornado imperiosa la cobertura de otras necesidades como son las designaciones en unos 150 cargos entre ordenanzas, preceptores y hasta supervisores, a lo que se debe sumar otro centenar para cubrir las ausencias de personal de riesgo.

Ante senadores de la Provincia se citó que hay soluciones que, siendo de competencia excluyente del Estado, no satisfacen a quienes tienen los problemas. Es el caso del Plan “Potenciar Trabajo”, de carácter asistencialista, que resulta ser una frazada corta para paliar los efectos de la creciente crisis socio económica. No alcanza para pagar al personal de maestranza porque ofrece sueldos que apenas cubren la mitad del valor de la canasta básica de alimentos, que no para de crecer.

La intervención de los legisladores no es tan decisoria como la del Ejecutivo en la materia tratada. Pero que conozcan de primera fuente la realidad limitará el riesgo de cierto afán legisferante que no aborda la cuestión de fondo. Y así quedó dicho.

Salta, 22 de abril de 2021