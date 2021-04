Rodríguez Larreta le pidió una reunión urgente al presidente Fernández tras el anuncio de las nuevas medidas

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, le solicitó una reunión urgente al presidente Alberto Fernández luego del anuncio de nuevas medidas restrictivas para frenar el avance del coronavirus.

En una conferencia de prensa que se realiza en la sede de gobierno porteño, Rodríguez Larreta dijo que no fue consultado antes de los anuncios de anoche y lamentó que se haya “roto” una forma de trabajo. En ese marco, el mandatario porteño dijo que quiere reunirse este mismo jueves con el Presidente para discutir el cierre de las escuelas anunciado anoche.

“Los chicos y las chicas de Buenos Aires tienen que estar el lunes en las aulas. Tenemos 3 o 4 días para hacer todo lo que está a nuestro alcance para lograr eso”, lanzó Rodríguez Larreta. Y agregó: “El aula más peligrosa de todas es la que está cerrada”.

En tal sentido, aseguró que hasta ayer “había consenso de que lo último que había que cerrar eran las escuelas. No sé qué cambió en tan pocas horas. No hay razones sanitarias que lo justifiquen”, y reiteró que la presencialidad no genera mayor riesgo de contagio. “Entre el 17 de marzo y el 12 de abril, de las 700 mil personas del ámbito educativo, se contagiaron menos del 1%”, reveló.

Acompañado por su vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; la ministra de Educación, Soledad Acuña; el ministro de Salud, Fernán Quirós; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; y el secretario de Transporte, Juan José Méndez, Rodríguez Larreta pronunció un duro discurso en el que también rechazó la presencia de fuerzas federales en la Capital Federal y marcó diferencias con Alberto Fernández al defender el rol de los médicos: “Nunca se relajaron”.

Ayer, el Presidente había dicho que el sistema de salud privado se había “relajado” al habilitar el tratamiento de otras patologías que habían sido postergadas durante la cuarentena del 2020. Esa frase provocó una campaña en redes de profesionales que postearon fotos y duros mensajes contra la Casa Rosada.

Hoy, Larreta aseguró que no fue consultado y sentenció que eso “rompió una forma de trabajo” entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad. “Venimos haciendo de la cooperación y el diálogo la principal de nuestras herramientas. Dialogamos con todas las organizaciones de la Ciudad y con la gente. Sostuvimos siempre la coordinación con el Gobierno nacional y con el de la Provincia. El diálogo y el consenso son el mejor camino para cuidar la salud, el trabajo y la educación de la gente, aún cuando estemos en desacuerdo”, indicó el referente del PRO.

En conferencia de prensa, agregó: “Es inentendible que un Presidente no dialogue con un jefe de Gobierno o con los gobernadores. Varios gobernadores expresaron su desacuerdo con las medidas tomadas. Esta no es la mejor manera de cuidar la salud de la gente”, completó.

Asimismo, insistió en que la Ciudad “desde el primer día tomó la decisión de enfrentar esta situación con planificación, con transparencia y con diálogo”. En ese marco, confirmó el anticipo de Infobae: presentará un amparo ante la Corte Suprema de Justicia.

Por otro lado, Larreta rechazó el despliegue “del Ejército y de las fuerzas federales en las calles de la Ciudad si esto no está coordinado con nosotros y ajustado a las leyes vigentes”, en referencia a la decisión de la Nación de desplegar efectivos para controlar el cumplimiento de las nuevas medidas de restricción a la circulación entre las 20 y las 6 de la mañana.

Respecto de la suspensión por 15 días de la asistencia a clases de los alumnos en el Área Metropolitana, sostuvo que su “convicción es que los chicos y chicas tienen que estar el lunes que viene en las aulas y mi responsabilidad es hacer todo lo posible para que eso suceda”.

Por otra parte, Larreta se quejó por la “falta de consulta” del Presidente respecto a las medidas relativas a la nocturnidad, la actividad comercial y recreativa, y la circulación. ”Nuestra posición es que hubiésemos esperado al menos 10 días para evaluar el impacto de las decisiones de la semana pasada, que es lo mismo que dijo ayer la Ministra de Salud de la Nación”, agregó.

”Ahora, un Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno nacional tiene fuerza de ley y, por supuesto, está por encima de la legislación local y debe cumplirse”, remarcó.

Asimismo, Larreta acusó al gobierno de tomar estas medias ante la falta de vacunas. “Hoy el gobierno nacional toma estas medida porque no cumplió con el plan de vacunación y ahora que no pueden cumplir cambiar la estrategia”, sentención.

