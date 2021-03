Caso Pablo Rangeón: Habría usado drogas para abusar de mujeres

Tanto Camila Figueroa, como Sabrina Gerez -la primera denunciante- se animaron a hablar sin ocultar su rostro, ambas señalaron ser víctimas de Rangeón. "Lo conocí por una amiga que trabajaba con él, fue en noviembre de 2019, me dijo que era muy buena onda. Nos buscó y fuimos a un boliche, ahí nos compró un trago, recuerdo que después de tomar fui al baño y no supe más nada hasta el otro día", expresó.

Según la mujer, al otro día "me desperté con una llamada de él, donde me dijo que me tenía grabada y que no sabía cómo gritaba". Tras levantarse se dio cuenta que estaba golpeada, "tenía un ojo morado y las piernas cortadas como si me hubiesen agarrado con alambre". Desde ese momento la vida de Camilia cambió por completo, a causa de los trastornos tuvo que dejar la carrera de Psicología, por ejemplo, "tenía mucho miedo", recuerda.

En medio de esas evocaciones del horror padecido, la joven sostiene que "no estaba en estado de ebriedad porque había tomado poco, al otro día no tenía resaca ni nada de eso. Sentía mi cuerpo blandito, mi mamá me dijo que estaba como un zombie, no podía hilar las ideas".

Luego de ver la denuncia en redes sociales de Sabrina "empiezo a hablar con ella, me pareció que era el momento. Sentí como una hermandad entre mujeres, me acompañó a hacer la denuncia, dos años después me animé por eso entiendo que a muchas de las chicas les cueste decidirse".

"La verdad es horrible, pense que estaba enterrado, pero no curado. Cuando empecé a ver los casos de las otras chicas se me revolvió todo", expresó Camila. Al mismo tiempo agregó que "no solo lo hago por mí, sino por otras chicas que también fueron a la academia o a un boliche y se lo cruzaron. Es más por las otras que por mí, así lo siento, porque no quiero que otras chicas pasen por lo mismo".

A modo de mensaje a quienes todavía no se animaron a contar su calvario Camila señaló: "El mensaje es que no se callen. Si su círculo más cercano no les cree, que sepan que hay gente como nosotras que sí les creemos. Lo importante es hablarlo y no callarse. Si te pasó a vos le puede pasar a otra".

Fuente: El Tribuno.