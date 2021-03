Gerardo Morales: “No apoyaría nuevamente a Mauricio Macri como candidato a presidente”

Tras la reaparición de Mauricio Macri en la escena política, con la publicación y la presentación de su libro Primer Tiempo, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, avisó que "no apoyaría (a Macri) nuevamente como candidato a presidente".

"Yo no lo apoyaría nuevamente como candidato a presidente. No digo que no siga en carrera, yo no me inscribo en los que lo quieren jubilar tampoco", sentenció el mandatario provincial en declaraciones a Radio Rivadavia.

Y añadió: "Es un análisis racional, autocrítico de las cosas que se hicieron mal, de hecho nos castigó gran parte de la población" en las elecciones.

Para Morales, "hay que dejar un poco la consigna del gobierno de los CEO porque ha habido una campaña y no tuvimos el mejor equipo de los últimos 50 años".

"Prefiero más política y más frente Juntos por el Cambio como una fuerza política donde el radicalismo, aunque es otro capítulo, tenga un rol más importante. Pero que tenga un sistema de toma de decisiones pero que llegue con un plan", siguió.

​Y aseguró que eso debe darse "aún en distintas concepciones que tenemos el radicalismo con el PRO". "Nosotros creemos en el Estado, el PRO no cree tanto. Tenemos una concepción ideológica histórica diferente en muchos aspectos, y eso se tiene que saldar en un plan de Gobierno", explicó.

"Yo quiero un presidente del radicalismo y quiero ser candidato", enfatizó Morales. El dirigente manifestó sus deseos de que Juntos por el Cambio "no llegue" a las elecciones de 2023 con un solo candidato, por lo que, subrayó, "las internas partidarias y el debate vienen bien".

"Nuestra aspiración es que no representemos a la derecha. Queremos que Juntos por el Cambio se ubique más en el centro, que sea una fuerza política más racional, que ayude donde hay que ayudar al Gobierno y que se plante donde hay que plantarse", amplió.

En cuanto a la interna radical, que elige autoridades este domingo en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, Morales sostuvo que el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, "no es la renovación" del partido porque "lleva 22 años como intendente".

"Gustavo Posse estaba en el PRO en el 2015, era más amarillo que Macri. Además, pasó por el radicalismo kirchnerista", apuntó.

Clarín