El nuevo pasaporte sanitario que plantea la UE

Numerosos países consideran fundamental la creación de un pasaporte sanitario de cara a la reapertura turística del próximo verano. La idea es que este certificado de vacunación permita que la ciudadanía europea con inmunidad frente a la covid-19 gracias a las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento se mueva libremente por la Unión Europea.

Este documento está previsto que sea aprobado por la Comisión Europea este miércoles, horas después de que la directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, Andre Ammon, lo haya rechazado por posible discriminación a las personas no vacunadas y falta de evidencias científicas sobre cómo podrían transmitir el virus las inmunizadas.

El pasaporte de vacunación de la Unión Europea, llamado 'certificado verde digital', no será necesariamente verde ni exclusivamente digital

El pasaporte de vacunación, a cuyo proyecto ha tenido acceso El País, recibirá el nombre de certificado verde digital y está previsto que sea presentado oficialmente tras su aprobación.

Certificado verde digital: en qué consistirá el pasaporte de vacunación de la Unión Europea.





Pese al nombre que recibe este documento, la información publicada señala que no será necesariamente verde ni exclusivamente digital. El pasaporte se expedirá tanto digitalmente como en papel y, en cualquiera de los dos formatos, contendrá un código de barras que será el que permita comprobar su autenticidad, validez e integridad por parte de las autoridades de cualquier país de la UE.

Obtener este certificado será completamente gratuito y será mucho más que el nombre popular que ha recibido y que lo vinculan únicamente a las vacunas. Porque, según el proyecto de las autoridades comunitarias, en él podremos encontrar tres tipo de certificados específicos: el de vacunación, el del resultado de un test y el de haber superador la covid-19. El que más privilegios otorgue, no obstante, será el de vacunación, el cual incluirá la vacuna concreta recibida, la fecha de administración y el lugar en el que se practicó.

Además de certificar la inmunización mediante vacunación, este pasaporte covid incluirá un certificado sobre el resultado de test y la superación de la covid-19 si procede.

Para evitar preocupaciones sobre posibles discriminaciones, el reglamento que lo regulará y que reseña El País indica que "no deberá ser una condición para ejercer la libertad de movimiento". Tampoco la reglamentación podrá interpretarse como es establecimiento de "una obligación o un derecho a ser vacunado". Todo esto viene a decir que las personas no vacunadas por voluntad o porque no les ha llegado su turno deben poder disfrutar de la libertad de movimientos de las sí vacunadas, aunque eso no excluye que necesiten realizarse pruebas obligatorias en según qué circunstancias.

Las ventajas para los poseedores de este especie de pasaporte sanitario europeo para la pandemia por coronavirus pasa, por tanto, por poder evitar determinados trámites como la realización y presentación de pruebas específicas a la hora de acceder a un tercer país. Una vez superada la crisis sanitaria, su vigencia terminaría dado que dejaría de tener sentido.

El pasaporte sanitario de la Unión Europea no podrá ser usado para discriminar a la ciudadanía y limitar su libertad de movimientos; la idea es que agilice la entrada a otros países y los trámites derivados de la pandemia

Los datos contenidos en el certificado verde digital estarán tanto en inglés como en la lengua oficial del país que lo expida y contendrán, además de los certificados específicos mencionados, los datos personales del titular como cualquier otra documentación. Por ahora no se sabe todavía cómo podrá solicitarse su obtención en el caso de reunir los requisitos, aunque España sí ha manifestado su intención de ser pionera en su uso y tenerlo preparado antes de la celebración de FITUR, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid, a partir del 19 de mayo.

