Arroyo: “La atención de la Anses en Salta es nefasta”

Tras la reunión que mantuvo Marcos Vera, director de la oficina de UDAI Salta Sur con los concejales, la edil señaló que valoro la presencia del delegado, “pero lo que no entiendo es que el negado dijo ‘no tengo las herramientas, no tengo la unidad atención integral UDAI Salta Sur, no cuento con el personal’ es decir, no tengo el apoyo nacional. No me están dando bolilla en Salta”.

Aseguró que esta es una problemática que tiene más del 50% de la población que va a hacer allí trámites de discapacidad, de jubilación, de pensión y pidió “a los funcionarios salteños con cargos nacionales que están muy atentos a los tweets y a las redes sociales, para pelear políticamente, que dediquen su tiempo a trabajar por Salta y por los salteños y estas problemáticas tan importantes”.

“A la Nación no le interesan los salteños. A la Nación en Anses no le interesa Salta, porque llevamos muchos meses con esta problemática. Yo sé que no es competencia del concejo deliberante pero si nos hacemos escuchar y esta es una problemática de los ciudadanos salteños”, finalizó.