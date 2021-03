Godoy sobre la lista de vacunados: “No soy personal estratégico, tengo 73 años nada más”

Por Aries, Godoy aseguró que llamó para pedir el turno, que en un momento lo querían derivar al Hospital de Metan, pero finalmente fue a realizar la fila en el Hospital Señor del Milagro.

“Quiero aclarar que no soy personal estratégico, no soy oficialista. La única, dos o tres días después de que me vacune había una sesión especial. Tengo 72 años, le agradezco al ministro que crea que soy más joven y que me ponga dentro de esa lista”, detalló.

Insistió en que critica al gobierno, pero no en materia de Salud porque no quiere formar parte de la orda de miserables que andan diciendo todo lo que falta en la gestión.

“No tengo nada que ver, no soy personal estratégico. Soy una persona que tiene más de 70 años”, finalizó Godoy.