Ya se gastó la mitad del presupuesto y sólo se vacunó al 0,99% de la población

El Estado ya gastó casi la mitad de la partida presupuestaria anual destinada a la compra y traslado de vacunas contra el Covid-19 y hasta ahora sólo se inmunizó, con las dos dosis, al 0,99% de la población. El dato, además de revelar la lentitud del proceso de vacunación en la Argentina, refleja que el costo de las dosis excedió largamente lo que preveía el Gobierno, que se verá obligado a reforzar la partida presupuestaria.

Según el último informe sobre ejecución del presupuesto 2021 de la Oficina Nacional de Presupuesto del Congreso (OPC), que dirige Marcos Makón, sólo en el primer bimestre del año se gastaron $5936 millones para la compra de vacunas: el 43% del total de la partida que el Gobierno previó para todo 2021. Como resulta evidente que el presupuesto original no alcanzará para atender los gastos previstos en lo que resta del año, el Ministerio de Salud anticipó que ya están en trámite dos incrementos presupuestarios por un total de $61.279.158.739. Es decir, va a cuadruplicar la partida inicial.

Asimismo, la cartera que conduce Carla Vizzotti indicó a que el Estado nacional ya compró 15,5 millones de dosis a los laboratorios que fabrican las vacunas Sputnik V, Sinopharm y AstraZeneca (en sus dos versiones, la que se fabrica en Oxford y en India). Sin embargo, hasta ahora llegaron al país sólo 4 millones de dosis de las veinte que el presidente Alberto Fernández preveía contar a esta altura del año.

El problema del faltante de vacunas retarda la campaña de inmunización en el país y así se refleja en el ránking mundial: la Argentina se ubica hoy en el puesto 56 de un total de 114 países en cantidad de dosis aplicadas. Sólo el 4,6% recibió la vacuna y, de este porcentaje, apenas al 0,99% se le aplicaron las dos dosis. Esta situación, que se torna aún más acuciante tras la revelación del reparto de “vacunas de privilegio” entre funcionarios y amigos del poder en detrimento de las personas de mayor edad y de riesgo, puso en alerta a la oposición, que presentó en los últimos días numerosos pedidos de informes al Poder Ejecutivo.

“Reclamamos que la ministra Carla Vizzotti venga al Congreso a dar las explicaciones correspondientes. Faltan vacunas y es evidente que el Gobierno no supo tomar a tiempo las cartas en el asunto –advirtió la diputada Carmen Polledo, de Juntos por el Cambio, vicepresidenta de la Comisión de Salud-. Hay muchas dudas sobre la marcha del proceso de vacunación: el laboratorio que fabrica la vacuna rusa no está cumpliendo con los plazos acordados, hay dosis que no se distribuyen y hay distritos, como la Capital, que son discriminados”.

Los costos de las vacunas, establecidos en los contratos que firmó el Estado con los respectivos laboratorios, también son un misterio por el compromiso de confidencialidad que suscribió el Gobierno. La ley de presupuesto 2021 estableció una partida anual de $13.000 millones para afrontar los gastos que demandará la campaña de vacunación, una cifra que, a todas luces, quedó exigua y desactualizada.

“Esa partida se previó en el presupuesto allá por setiembre del año pasado, cuando el presidente Alberto Fernández había anunciado pocas semanas antes el acuerdo con el laboratorio AstraZeneca por el cual la Argentina desarrollaría el principio activo de la vacuna que sería distribuida por América Latina –explicó la diputada Graciela Ocaña, diputada de Juntos por el Cambio y exministra de Salud-. En ese anuncio trascendió que dicha vacuna tendría un costo de seis dólares. Pero AstraZeneca demoró el suministro de las dosis y el Gobierno se vio obligado a recurrir a otros laboratorios. Eso sí, a costos más elevados.”

Según informó el Ministerio de Salud, los laboratorios que recibieron pagos en concepto de adquisición de vacunas son: Limited Liability Company Human Vaccine (Sputnik V); Astrazeneca UK Limited (AstraZeneca Oxford); Serum Life Sciences Limited y (Astrazeneca India) y Sinopharm International Hongkong Limited (Sinoparhm).

*Sputnik V: suscripto en diciembre del año pasado por el ex ministro de Salud, Ginés González García, con el Fondo Soberano de la Federación Rusa. Según trascendió del contrato, el vendedor se comprometió a suministrar 10 millones de tratamientos equivalentes a 20 millones de dosis: 10 millones de dosis de Ad26 (primera inyección) y 10 millones de dosis de Ad5 (segunda inyección), sujeto a la aprobación regulatoria del producto en el territorio.

El plan preliminar del programa de suministro establecía que en el lapso de sólo dos meses (enero y febrero) se completaría el total de 20.000.000 de dosis; sin embargo, hasta ahora sólo aterrizaron en la Argentina 2.470.540 vacunas rusas (1.660.540 de la dosis 1 y 810.000 de la dosis 2).

El costo de cada una fue de U$S9.9 mientras que la erogación total de U$S 199 millones, a lo que se suman otros U$S 24,9 millones por “gastos adicionales”, según indicó el Ministerio de Salud en su respuesta al pedido de acceso a la información presentada por el programa Verdad Consecuencia, de la señal de cable TN.

“No tenemos información sobre el detalle de esos costos adicionales, el Gobierno debe dar explicaciones”, insistió Polledo. “Los costos de las vacunas no pueden seguir siendo reservados”, enfatizó Ocaña.

*Sinopharm: El acuerdo suscripto por el Ministerio de Salud con China fue por un millón de dosis a entregar antes del 1° de marzo. China cumplió con lo pactado y, según anunció el Gobierno la semana pasada, en los próximos días llegarán otras tres millones de dosis. El problema, además del costo (que es confidencial, aunque trascendió que triplicaría el costo de la rusa Sputnik V) es que aún no ha reunido las aprobaciones necesarias para ser aplicada a mayores de 60 años.

“El Gobierno no tiene vacunas para la población de adultos mayores, que debería ser la prioridad en toda vacunación. Ese es el criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Argentina no lo está cumpliendo”, advirtió Ocaña.

*AstraZeneca Oxford: el acuerdo fue cerrado el 6 de noviembre pasado y previó un cronograma escalonado de entregas: marzo: 2,3 millones de dosis; abril: 4 millones; mayo: 4 millones; junio: 3,4 millones y julio 8,5 millones. Sin embargo, los retrasos del laboratorio obligaron a retardar las entregas y se estima que recién el mes próximo llegarían los primeros embarques desde Méjico.

*AstraZeneca Covishield (India): el acuerdo que suscribió el Estado argentino fue por 580.000 vacunas, que aterrizaron en el país el 15 de febrero.

Pese a las complicaciones, el Gobierno confía en que conforme avance el primer semestre del año logrará inmunizar a la población que considera prioritaria: personal de salud, personal “estratégico” (docentes, fuerzas de seguridad, funcionarios del Estado y personal del servicio penitenciario), personas mayores de 60 años y personas de 18 a 59 años con factores de riesgo. Su objetivo es adquirir un total de 54.431.000 dosis, a su juicio suficientes para vacunar entre 23 y 24 millones de personas. Por ahora, una meta ambiciosa.

La Nación