Tras el contacto con Vizzotti, Cafiero dio negativo de coronavirus y no presenta síntomas

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, informó que dio negativo su test de coronavirus y no presenta síntomas, tras haber sido contacto estrecho de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien el viernes dio positivo en Covid-19.

"Recibí el resultado del PCR que me realicé en el día de ayer: es negativo. No tengo síntomas y me siento bien. Siguiendo el protocolo, no estaré presente en la apertura de sesiones del Congreso", indicó Cafiero esta tarde en su cuenta de Twitter.

"Para cuidarnos y cuidar a los demás, sigamos respetando las medidas de prevención", agregó.

El viernes, Cafiero había informado que por haber compartido actividades con la ministra Vizzotti se encontraba realizando el aislamiento recomendado.

Fuente: Telam