“La reforma constitucional no nos va a dar el agua ni trabajo al Departamento San Martín”

El diputado provincial por San Martín, Franco Hernández Berni, cuestionó el proyecto de reforma de la Constitución que impulsa el Gobierno y dijo que ese propósito no apunta a solucionar el problema del agua que actualmente tienen los seis municipios del departamento. “Los vecinos se levantan sin agua y se van a dormir sin agua”, dijo.

En diálogo con “Hablemos de Política”, el legislador manifestó que “ya no sorprenden las decisiones de Sáenz en épocas de verano, el año pasado cuando morían niños wichis convocó a extraordinarias para ampliar la Corte de Justicia y hoy cuando no tenemos agua y estamos sumidos en la crisis por la pandemia, convoca a extraordinarias para reformar la Constitución”.

“No se acercan a la realidad las decisiones del Gobierno. La reforma constitucional no les va a dar agua a los seis municipios del departamento San Martín que hoy no la tienen, no va a generar trabajo ni va a resolver el problema eléctrico, los problemas alimentarios y las graves deficiencias en el sistema de salud”, dijo el diputado del Frente de Todos.

Además, el diputado manifestó que es necesario conocer un plan de gobierno para saber dónde está parada Salta. “No se sabe cuál es el rumbo económico de la Provincia ni hacia dónde va a ir en los próximos 10 o 15 años”, señaló.

Por otra parte, el diputado norteño manifestó que espera que el presidente de la Cámara de Diputados convoque a sesiones extraordinarias.

“Que la sesión extraordinaria sea por videoconferencia sería una burla más para el pueblo”, dijo el legislador.