Un ladrón sin brazos ni piernas le quiso arrebatar la cartera a una señora y terminó detenido

Un hecho insólito se registró en La Plata, cuando un delincuente discapacitado, al que le faltan tanto los brazos como las piernas, le quiso arrebatar la cartera a una señora. Al no conseguirlo, se dio a la fuga y terminó detenido.

Según revelaron fuentes policiales a Infobae, el episodio se registró este viernes en la intersección de las calles 6 y 46, en pleno centro de esta ciudad, donde el ladrón, de 18 años y oriundo de la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza, se encontraba vendiendo pañuelos descartables en la vía pública.

En ese contexto, el agresor vio a una mujer de 40 años, también discapacitada, a la que empujó para que se cayera al suelo y así tratar de quitarle la cartera. Lo hizo al grito de “si no me das la plata te voy a matar”; pero no logró cumplir con lo que se propuso, aunque algunos medios platenses aseguran que pudo quitarle el celular.

Lo cierto es que, tras un breve forcejeo, el joven se dio a la fuga desplazándose como pudo sobre sus rodillas. No pudo tomar demasiada velocidad y a los pocos metros fue detenido por los efectivos de la comisaría primera de la zona, que contaron con el apoyo de los agentes de la Policía local.

El momento del arresto fue especialmente complicado para los uniformados, ya que el sospechoso carece de ambas piernas por sobre las rodillas y de los dos brazos por sobre el codo, por lo que, tal como relataron los portales locales, no pudieron colocarle las esposas y tuvieron que encontrar otras formas de inmovilizarlo.

El acusado quedó detenido hasta este sábado, para cuando estaba prevista su indagatoria en el marco de la causa por tentativa de robo y resistencia a la autoridad que está en manos del titular de la UFI Nº 3 de turno.

Este no fue el único hecho de inseguridad que ocurrió en La Plata durante esta semana: de hecho, varios vecinos se manifestaron sobre la calle 28, entre 476 y 477, en City Bell, para reclamar mayor presencia policial.

Ese mismo lugar fue escenario el martes al mediodía de un ataque protagonizado por dos motochorros que persiguieron a un joven para robarle la moto y le dispararon en una pierna.

Según relataron testigos, al darse cuenta de que no iba a poder escapar de sus agresores, la víctima decidió bajarse del vehículo y abandonarlo en la puerta de un supermercado chino, pero los asaltantes decidieron dispararle de todas formas.

Poco después del robo, arribó al lugar una ambulancia del SAME que trasladó al muchacho herido hasta el Hospital San Roque de Gonnet, ubicado sobre la calle al 508, a pocas cuadras de donde sucedió el ataque.

Por su parte, los motochorros se dieron a la fuga, pero fueron detenidos en el cruce de Cantilo y 25 gracias a un operativo de la Policía, que les incautó el arma con la que se habría efectuado el disparo.

“La seguridad que hay en esta zona es impresionante. Ayer nos habíamos juntado con los vecinos para hablar del tema y luego hicimos el ‘alarmazo’, aquí en este mismo lugar donde ahora balearon a este chico de la moto”, relató una vecina al diario local El Día.

La mujer remarcó que “todo esto ocurre en una calle muy concurrida, donde hay comercios, donde pasan los micros, y a plena luz del día”.

Fuente: Infobae