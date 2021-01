Tras la polémica, el Gobierno ratificó a Victoria Donda al frente del Inadi

Victoria Donda fue ratificada hoy por el presidente Alberto Fernández al frente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), al tiempo que se prorrogó por 180 días la intervención de ese organismo. Lla funcionaria sigue siendo investigada por la denuncia que le realizó su ex empleada doméstica por el delito de defraudación contra la Administración Pública, en grado de tentativa.

El 13 de enero de 2020 Donda había sido designada en el Inadi por el decreto 57/2020 por un plazo de 180 días, junto con la intervención del organismo. Cumplido ese lapso, el 10 de junio pasado, por el decreto 587/2020 se prorrogó por igual tiempo, que se venció el 8 de diciembre. Hoy se oficializó una nueva extensión a través del decreto 22/2021 publicado en el Boletín Oficial con la firma del Presidente; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y de la ministra de Justicia, Marcela Losardo.

"Dase por prorrogada, a partir del 7 de diciembre de 2020, por un plazo de ciento ochenta (180) días, la designación de la doctora Victoria Analía Donda Pérez (D.N.I. Nº 18.843.832) como Interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)", detalla el decreto.

Donda fue denunciada el 5 de enero ante la Cámara Federal porteña por el presunto delito de defraudación contra la Administración Pública, en grado de tentativa. La acusan de haberle ofrecido como resarcimiento a su exempleada doméstica un plan social y un cargo en el Estado para esa mujer o su hermana.

"La verdad es que he tomado mucha gente que conozco, porque es lógico que uno tome a la gente que tiene cerca. Y lo voy a seguir haciendo", había argumentado. No obstante, recibió fuertes críticas desde varios sectores de la oposición que habían pedido que no se le renovara el cargo al frente del Inadi.

La causa fue iniciada a partir de una denuncia presentada por Fernando Zarabozo, el abogado de Arminda Banda Oxa, que recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal Guillermo Marijuan. Como Marijuan está de licencia médica por haberse contagiado coronavirus, lo reemplaza el fiscal federal Eduardo Taiano.