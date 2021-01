Elisa Carrió: "La vacuna es un negocio de Cristina Kirchner y los rusos"

"El gobierno nacional no ha tenido la más mínima seriedad en el tema de la vacuna. Jamás me pondría la vacuna, porque no hay información clara", señaló Carrió. Y, al respecto, sentenció: "Ha sido un negocio entre Cristina Kirchner y los rusos".

La exlegisladora destacó su reclamo de acceso a la información pública en torno a esta cuestión. "Hicimos los pedidos de interpelación a Ginés González García y una denuncia contra él y la Anmat", precisó. Y en relación a ello, completó: "Cuando la desconfianza es tal y se juega con la salud de los argentinos es todo tan poco serio...".

Carrió atribuyó la compra de la vacuna rusa a una imposición de Cristina Kirchner, que además de adjudicarla a un negociado de la vicepresidenta con el país ruso, también adjudicó a una cuestión geopolítica. "Los chinos y rusos se están peleando por inversiones en el territorio argentino. Estamos en una alianza geopolítica muy peligrosa", consideró Carrió

La vuelta a las aulas

En relación a la polémica que se gestó por el inicio de las clases presenciales, Carrió se mostró cautelosa a la hora de dar su postura. "Creo que hay que ser prudentes para ver cómo evolucionan contagios y muertes. Estamos nuevamente en un período de mucho cuidado. Lo decidirán las autoridades nacionales y provinciales. Para opinar, delego en los que saben", sostuvo.

"Tiene que haber clases presenciales, pero tiene que hacerse en las mejores condiciones", agregó. "'No me animo a opinar en un criterio ortodoxo sobre lo que no sé", remató la líder de la Coalición Cívica.

El apoyo al campo

En relación al reciente conflicto con el agro, Carrió fue categórica: "El cambio de reglas de juego permanente en el sector del campo es suicida. Van contra el campo y los propietarios". Y agregó: "Si lo único que supimos hacer es la producción y la metalmecánica del agro, ¿de qué creen que vamos a vivir?".

Y concluyó: "Se cae la Argentina en un día si el campo no exporta. En todo caso, acordemos un cupo, es mínimo lo que consume la Argentina al lado de lo que exporta".

La Nación