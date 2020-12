Koeman: "No creo que Messi decida su futuro por un DT o un país"

Para el entrenador del Barcelona, la posible llegada de Mauricio Pochettino a París Saint Germain no influirá en la decisión de Lionel Messi, quien definirá su futuro al final de la temporada.

El entrenador de Barcelona, el neerlandés Ronald Koeman, aseguró este lunes que la posible llegada de Mauricio Pochettino a París Saint Germain no influirá en la decisión de Lionel Messi, quien definirá su futuro al final de la temporada.

En la conferencia de prensa previa al partido de ante Eibar por la 16ta fecha de LaLiga española, Koeman se refirió al futuro de Messi, a quien le concedió unos días más de vacaciones por una molestia en el tobillo derecho.

"Leo estaba con molestias en su tobillo y por eso no ha podido entrenar ni está en condiciones de jugar el partido de mañana. Y por eso le hemos dado más días de vacaciones. En principio regresa después del partido del Eibar, nuestro doctor nos ha dicho que una semana sin entrenar será suficiente para que esté bien", explicó el DT.

"En su caso siempre he estado tranquilo y no voy a estar más tranquilo porque haya dicho que lo decidirá a final de temporada", remarcó el neerlandés.

Para Koeman, la inminente llegada de Pochettino a París Saint Germain no influirá en la decisión de Messi:"No creo que decida su futuro dependiendo de un entrenador o un país. Son decisiones que hay que tomar en familia y no creo que un entrenador pueda influir en su destino", opinó.

París Saint Germain será el rival de Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa en la serie que comenzará el 16 de febrero en el Camp Nou y se cerrará el 10 de marzo en la capital francesa.

"No sé ni puedo opinar porque en la prensa sale su nombre (de Pochettino) pero no sé si es verdad. Nos enfrentamos dentro de dos meses, no es para estar tranquilo o intranquilo ahora", cerró.