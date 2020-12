Ahora 12: el Gobierno extenderá el programa hasta marzo

Frente al impulso que tuvieron las ventas a partir del renovado “Ahora 12″ que comenzó a regir en octubre, el Gobierno ya tiene decidido que prorrogará el programa que vence a fin de mes y lo extenderá en las mismas condiciones, en principio, hasta fines de marzo. ¿Qué implica eso? Que los consumidores tendrán más tiempo para aprovechar los beneficios en términos de tasa, plazos, y los tres meses de gracia que caracterizaron al plan en los últimos casi tres meses, según confirmó a Infobae una alta fuente oficial.

El Gobierno relanzó el programa en octubre para darle mayor dinamismo a un consumo que venía planchado desde el año pasado y que con la pandemia terminó de desplomarse. Si bien dejó fuera al rubro de celulares, incorporó otros tantos e incorporó la novedad de los tres meses de gracia, que rigen de forma automática para todos los comercios que ofrezcan 12 y 18 cuotas sin interés. Es decir que si hoy un consumidor compra un bien en 12 pagos por el programa “Ahora”, recién comenzará a pagar las cuotas luego de 90 días.

Este beneficio, que traccionó fuerte las ventas a partir de octubre, y ayudó especialmente para las compras navideñas, fue fuertemente resistido por las entidades financieras, que ya venían molestas con la fuerte baja de la tasa de interés negociada durante el gobierno de Mauricio Macri. Si bien promueve ventas, “Ahora 12″ nunca fue negocio para los bancos, aunque han logrado a cambio liberar parte de los encajes.

“No hay negociación aún. Hay avances, pero pidieron renovar por 90 días y seguir charlando”, dijeron fuentes de los bancos. A su vez, desde otra entidad afirmaron: “Los bancos perciben una tasa del 15 % y una compensación por vía de encaje que no llega a compensar el costo de fondeo. Cómo está hoy, el programa no funciona. Se está tratando de hacer una propuesta sustentable”. Desde la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) están manteniendo conversaciones con los funcionarios de Desarrollo Productivo para buscar cambios, pero por el momento no lo lograron y seguirán negociando durante el primer trimestre de 2021.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Desarrollo Productivo, la facturación del programa durante noviembre trepó a $ 65.800 millones, mientras que en el mismo mes del año pasado había alcanzado a $ 47.400 millones, es decir que tuvo un crecimiento de 39% interanual, con una inflación que ascendió al 35%. En cuanto a los rubros, las variaciones nominales fueron las siguientes: turismo (32,4%); materiales para la construcción (72,6%); muebles (101%); indumentaria (15,5%); colchones (99%); y juguetes (49%).

En el caso del turismo, uno de los sectores más afectados por la pandemia, comenzó a gradualmente reactivarse en octubre de la mano del programa Previaje y, ya en diciembre, con la rehabilitación de la actividad a nivel nacional. La iniciativa, por medio de la cual las personas compran un paquete turístico en 2020 para viajar en 2021 y el Estado les da un crédito por el 50% de lo comprado, permitió que las ventas con Ahora 12 en el sector turístico pasaran de caer a más del 80% interanual real en septiembre a incluso reportar un moderado crecimiento interanual en la segunda quincena de noviembre, indicó el último informe de Panorama Productivo de la cartera que dirige Matías Kulfas.

Si bien muchos comercios ofrecen las cuotas sin interés (3,6, 12 o 18, según el rubro), el programa tiene una tasa nominal anual del 20%. Es decir que el comercio puede absorber ese costo y ofrecer los pagos sin interés al mismo precio que si se paga al contado; aumentar previamente los precios; o directamente ofrecer un precio de contado o en un pago con tarjeta y cobrar el sobrecosto si el consumidor opta por las cuotas. Si ése fuera el caso, el sobrecargo deberá ser del 15,9%, si se realiza una compra en 18 cuotas; del 11,8% para las 12 cuotas; 5,1% para 6; y 2,56% para los 3 pagos, aclara el Gobierno en la página web del programa.

Según el Indice Prisma Medios de Pago del tercer trimestre, las compras con tarjeta en un pago y con planes de cuotas cedieron ante el crecimiento de los planes “Ahora”, que incluso superan su participación respecto de 2019, precisó Julián Ballarino, responsable de Relaciones Institucionales de la firma. Entre julio y septiembre, las compras mediante los planes “Ahora” representaron el 25,28% del total, cuando en el segundo trimestre el porcentaje había sido del 21,65%. Por otra parte, se realiza mediante este programa oficial el 62 por ciento del total del consumo financiado. Esta tendencia se profundizó aún más en el último trimestre, a partir de la incorporación de nuevos rubros y el período de gracia, que le generó al consumidor un fuerte aliciente a comprar.

Durante octubre, primer mes de los cambios, las ventas con el plan en términos constantes treparon 29,7% respecto de septiembre y se ubicaron 30,8% por encima de la primera quincena de marzo. Además del período de gracia, ese mes se excluyeron los teléfonos celulares y se incorporaron servicios educativos y de estética, además de talleres de reparación.

Infobae