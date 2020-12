Prevén tratar el próximo jueves la ley de aborto en el recinto

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados avanzará este viernes en el debate del proyecto para la legalización del aborto impulsado por el Gobierno Nacional, con la mirada puesta en la sesión maratónica prevista para el próximo jueves y viernes.

Los legisladores comenzaron a analizar el proyecto en el último tramo de la reunión de las comisiones de Legislación General, Acción Social y Salud Publica, Legislación General, y Mujeres y Diversidades, tras concluir tres jornadas informativas.

La jornada de este jueves

El debate entre los legisladores continuará el viernes a las 15, aunque aún está pendiente una decisión sobre como será el protocolo de funcionamiento, ya que el sistema virtual está vencido y algunos legisladores como Graciela Camaño (Consenso Federal) señalaron que no se podía avanzar sin un acuerdo de los presidentes de bloques.

De todas maneras, la presidenta de la comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, así como la diputada del PRO Silvia Lospenatto, aclararon que era una reunión informativa y que el plenario para dictaminar se hará el próximo miércoles en forma presencial.

En un adelanto de lo que será el debate que se realizará mañana, la diputada Gabriela Estevez (Frente de Todos) señaló al defender el proyecto que "los embarazos suceden, y cuando son no deseados, las mujeres y las personas con capacidad de gestar, acuden a interrumpirlos”.

Desde la oposición a la iniciativa, la legisladora de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli señaló que "lo único que hace este proyecto es incorporar una nueva causal que es el aborto voluntario con un límite temporal" y aclaró: "No despenalizamos, sino que otorgamos una solución muy dañina”.

El plenario se retomó luego de que se resolviera postergar la firma del dictamen -previsto para este viernes- en una reunión de la que participaron los presidentes de bloques e interbloques de la Cámara de Diputados.

A lo largo de toda la jornada que se desarrolló en el Salón "Delia Parodi", la conducción fue realizada en forma alternada por los diputados del oficialismo a cargo de las comisiones de General, Moreau; de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin; de Legislación Penal, Carolina Gaillard; y Mujeres y Diversidad Mónica Macha.

En la primera tanda de expositores, que arrancó a las 11, se presentaron Florencia Alvarez Travieso, Guadalupe Batallán, Vanina Biassi, Inés Rank, Lucy Grimalt, Belén Marmora, Luis Ernesto Pedernera Reyna, Mariana Romero, Alfredo Vittolo, y José Miguel Vivanco.

Uno de los discursos más enfáticos fue el de la joven de 22 años Guadalupe Batallán, quien -tras relatar que su madre quedó embarazada a los 15 años- rechazó de plano el proyecto y aseguró que "estamos frente al mayor genocidio universal", al cuestionar el tratamiento 'express' de la iniciativa, y señaló: "Me duele mucho por la Argentina, como joven, lo que me va a tocar vivir".

En tanto, José Vivanco, miembro de Human Rights, sostuvo que "la clandestinidad afecta a las mujeres más vulnerables y a las adolescentes" y consideró que "legalizar el aborto no obliga a nadie a abortar".

Advirtió en este sentido que de aprobarse la ley, "se aseguraría que nadie sufra innecesariamente debido a embarazos no deseados o riesgosos" y pidió: "No no dejemos pasar una deuda histórica para la Argentina".

Por la tarde, expusieron Mariela Bielski; Soledad Bustos; Marina Femenía; Analía Pastore; Luis Ernesto Pedernera Reyna; Marcelo Riera; Patricia Rosemberg; Jorge Sennewald; Laura Vargas y Roberto Votta.

Rosemberg, exdirectora de la "Maternidad Estela de Carlotto", señaló: "Estamos comprometidos con la idea de que las mujeres puedan defender la vida, la salud, puedan decidir y tomar decisiones con la libertad de todas las opciones que tienen, y por eso me parece importante que esta ley de IVE venga con el marco de la Ley de los 1000 días".

"Cada vez hay más médicos y médicas que queremos acompañar y asistir situaciones de aborto, que necesitamos formarnos para eso. La decisión es de la mujer y nosotros tenemos que garantizar que sea de forma segura", agregó.

En contra del proyecto, Votta, médica del servicio de Obstetricia del Hospital Cosme Algerich, expresó: "El aborto no es la solución, deberíamos aumentar el esfuerzo en la educación sexual".

"Los médicos obstetras hace mucho tiempo que hablamos del feto como persona, como un segundo paciente, y como persona tiene el más grande de todos los derechos de un individuo, el derecho a la vida", completó su idea.

Pedernera Reyna, del Comité sobre los Derechos del Niño, dijo que "son terribles los testimonios recibidos de niñas violadas, abusadas sexualmente, obligadas a parir por diferentes cuestiones y las dilaciones de un sistema de justicia que no llega a atender los tiempos de la infancia".