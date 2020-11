Habilitaron las líneas 136 y 148 para donantes voluntarios de plasma y sangre

También las personas que deseen ser donantes de sangre pueden registrarse con esta modalidad.

La medida responde a la necesidad de optimizar la comunicación entre los particulares y el Centro Regional de Hemoterapia, agilizando la respuesta y descomprimiendo al recurso humano del mismo.

Para ello, se articuló la operatoria con la Secretaría de Modernización del Estado. Quienes llamen al 148 opción 6, serán atendidos por un operador telefónico que los entrevistará sobre las condiciones de aptitud para ser donante, tanto de sangre como de plasma.

En caso de reunir los requisitos, se los registrará como potenciales donantes y sus datos serán compartidos al Centro Regional de Hemoterapia, para ser posteriormente contactados por personal de ese organismo para la prosecución del trámite.

Entre los requisitos para donar plasma, se cuentan: tener entre 16 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, no haber estado expuesto a situaciones de riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas, no tener antecedentes transfusionales. Las mujeres no deben haber tenido hijos ni abortos.