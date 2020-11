Del Frari, alineado con Sáenz, ve a Leavy en el “ostracismo”

Política 06 de noviembre de 2020

El ex dirigente del Frente de Todos apuntó contra el senador nacional al considerar que no ocupa un lugar preponderante en la política salteña. “Leavy entró en el ostracismo”, disparó el ex edil y aseguró que, actualmente, quien representa la línea nacional a nivel local es el gobernador Gustavo Sáenz.