Por lo demás, compartirá con el resto de las provincias la incertidumbre sobre si las estimaciones realizadas por el Palacio de Hacienda tienen algún viso de realidad. Los especialistas no confían en que sirva para reordenar la caja nacional y los gobernadores saben que aportan a sacrificar el federalismo en el altar del centralismo.

Hay mucha expectativa en torno del primer presupuesto de la gestión de Alberto Fernández, que se elaboró con una participación muy alta de los diputados de los distintos sectores políticos y de los mandatarios provinciales. La crisis económica mundial y una pandemia como eje vertebrador del ordenamiento del planeta, fundan la justificada desconfianza sobre la certeza de las cifras contenidas en el proyecto que tendrá media sanción a más tardar en la madrugada del jueves.

La gestión del equipo de los Ministerios de Economía y de Infraestructura, que fue acompañada por el trámite en el Congreso del diputado justicialista Andrés Zottos, desembocó en la inclusión en el plan nacional de obras públicas de la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la zona sur y de tramos de las rutas nacionales 51 y 40 y provincial 23, además de la electrificación de Tartagal- Tonono y de Rosario de la Frontera - el Tala y obras de agua en la Puna. También se suman las obras en el hospital San Bernardo, que tendrá financiamiento internacional.

Un reclamo que será parcialmente atendido es el de mayor volumen de subsidio para el transporte y el que le fue negado sin fundamentaciones es el de mantener el presupuesto de la Universidad Nacional de Salta en niveles de años anteriores. Un cambio en el índice de distribución perjudicó severamente a la casa de estudios, que verá menguados sus ingresos en casi 200 millones de pesos. Ese punto podría unificar las voces de los siete diputados nacionales salteños porque frente al proyecto pareciera que hay dos provincias. Los tres legisladores kirchneristas no marcaron todavía disidencia alguna mientras que los tres de Cambiemos sostienen fuertes cuestionamientos y se abstendrán de votar. Un voto que sería positivo en general pero negativo en particular es el del único legislador justicialista que aún tiene Salta. Este posicionamiento da razones a la queja del gobernador Gustavo Sáenz que ha planteado públicamente que los representantes del pueblo salteño no se comprometen con la Provincia y prefieren priorizar su pertenencia partidaria.

Más allá que es precisamente el presupuesto el que concreta el plan de políticas públicas del Gobierno Nacional para un año fiscal y debiera respetarse esa voluntad, su ejecución marca el destino de la mayoría de los gobiernos provinciales habida cuenta de la dependencia que por vía de la coparticipación tienen con el gobierno central. Pesa también -y de manera relevante- la mayoría oficialista, que por encima de muchas cuestiones prioritarias impone el interés de sostener una gestión, con la reelección en el horizonte.

Es por ello que se mantiene la cesión de facultades, dejando ingentes recursos en manos del Jefe de Gabinete para su manejo discrecional. Un caso muy cuestionado es la partida de 4.220 millones de pesos que debiera ser administrada por el sistema universitario, por respeto a su autonomía.

No hay mucha confianza en que se logre un déficit de 10 puntos del PBI, que la inflación no supere el 30% y que el dólar se cotice a $100. No debiera apoyarse que haya impuestos, como el llamado PAIS, que no se coparticipen. Y eso es lo que el kirchnerismo y sus aliados votarán.

Salta, 28 de octubre de 2020