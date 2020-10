Erdogan llama a boicotear productos franceses por su "hostilidad contra el islam"

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, llamó a la ciudadanía de su país para que no compre productos franceses, en respuesta a las medidas tomadas en Francia «de hostilidad contra el islam».

Este mensaje llega después de que el sábado cuestionara la «salud mental» de su homólogo francés, Emmanuel Macron. ¿El motivo? Las medidas tomadas por el gobierno galo para atajar el yihadismo tras el asesinato del profesor Paty Cantú, que fue degollado.

«Ya que allí han pedido no comprar bienes turcos, yo hago un llamamiento a mi pueblo: no compréis bienes franceses», ha dicho el presidente durante un discurso transmitido en directo en la cadena NTV, aunque no consta un boicot contra productos turcos en Francia.

En su alocución, Erdogan criticó duramente la difusión de caricaturas de Mahoma en Francia, en respuesta al asesinato del profesor Samuel Paty que había mostrado esos dibujos en una clase sobre libertad de expresión.

Erdogan incluso comparó la situación de los musulmanes en Europa con la de «los judíos hace 80 años» antes del Holocausto perpetrado por los nazis, que exterminó a la mayoría de la población judía del continente.

«La creciente islamofobia en Occidente se ha convertido ahora en un ataque a gran escala contra nuestro Libro, nuestro profeta y todo lo que tenemos de sagrado», dijo el presidente en su discurso, con motivo de la inauguración de una semana dedicada a festejar el cumpleaños de Mahoma.

«Recordamos muy bien los crímenes contra la humanidad cometidos hace 80 años contra los judíos, y hace 25 años contra nuestros hermanos en Srebrenica, en Bosnia», agregó el mandatario turco.

«Llamo a los cristianos, llamo a los judíos: cuando atacan vuestra religión, la protegemos. Ahora, los musulmanes en Francia están oprimidos: unámonos para protegerlos, todos juntos», dijo el jefe de Estado.

Atiza el fantasma de la islamofobia

«La islamofobia se expande en Europa como la peste. Todos los días, los lugares de trabajo y las escuelas de musulmanes sufren ataques racistas y fascistas. No hay día que no tengamos noticia de un templo musulmán atacado», aseguró Erdogan a su auditorio.

Recriminó en concreto a la canciller alemana, Angela Merkel, el registro de una mezquita en Berlín «con cien policías, a la hora de la oración matutina"» que tildó de vulneración de la libertad religiosa.

Erdogan reiteró su afirmación de días pasados de que el presidente francés, Emmanuel Macron, necesitaría «un control de sus capacidades mentales», y calificó de «psicosis» las medidas contra el islamismo tomadas en Francia tras el asesinato de Paty.

«A los creyentes nos hacen pagar la cuenta de asesinatos como los de los terroristas del Daesh (Estado Islámico) y atizan el odio a los musulmanes», opinó.

ABC Mundo