Central Norte trabaja desde hoy

Central Norte inicio con las prácticas en el Dr. Luis Güemes, de cara a lo que será este Federal A aun sin formato definido. Con la mayoría de los jugadores ya testeados, el cuerpo técnico decidió empezar con la preparación. Desde el sábado arrancaron los hisopados y este martes se realizaría la última tanda de futbolistas. Solo faltarían algunos refuerzos que están cumpliendo el aislamiento, más Daniel Carrasco que aún no arribo y uno o dos refuerzos del ámbito local que se sumarían en estos días.

Los testeos se deben realizar cada 15 días y aquellos integrantes del plantel que arrojen IGG positivo, es decir que ya posean los anticuerpos contra el Covid-19, ya no serán nuevamente hisopados.

Entrenaran en doble turno y cumpliendo todas las recomendaciones médicas y de protocolo para evitar algún contagio y mantener esta especie de burbuja que iniciara a funcionar desde hoy. La idea de Ezequiel Medrán y su equipo de trabajo es practicar hasta el sábado en la cancha de Central y el domingo ingresar en el Hotel de la Liga hasta el 30 de este mes. Donde realizaran la parte más intensa de la pretemporada.

El torneo iniciaría el 21 de noviembre y aun la forma de disputa no está definida. Para fines de esta semana sería la reunión entre los presidentes de la categoría y el Consejo Federal para concretar de qué manera se va jugar por los 2 ascensos. Solo 4 equipos confirmaron que no jugaran, San Martín de Formosa, Gimnasia de Entre Ríos, Crucero del Norte y Ferro de General Pico.