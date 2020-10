Internas en Cambiemos: Ernesto Sanz fue duro con Macri y lamentó su falta de autocrítica

El ex senador radical y uno de los fundadores de Cambiemos, Ernesto Sanz, cargó contra el ex presidente Mauricio Macri por su falta de autocrítica y por repartir culpas a diestra y siniestra por el fracaso de su Gobierno.

Sanz cuestionó las críticas que Macri lanzó contra los negociadores políticos de su Gobierno, al señalar que "la autocrítica debería limitarse solo a él" porque "cuando incluye un pase de factura a terceros deja de ser autocrítica y para ser crítica a otros".

En diálogo con radio Rivadavia, Sanz comenzó elogiando a Macri. "Lo vi sereno reflexivo, con ganas de ayudar, estuvo buena la autocrítica, pero la autocrítica debería limitarse solo a él o al gobierno en general", sostuvo Sanz, ya que "cuando incluye un pase de factura a terceros deja de ser autocrítica y para ser crítica a otros", añadió.

Se refirió así al momento de la entrevista que brindó a Joaquín Morales Solá en la que Macri dijo que se arrepentía de "haber delegado la negociación política" en el ala más "filoperonista" de su Gobierno y sostuvo que debió haberse ocupado personalmente del tema.

Sanz fue consultado entonces si creía que los dichos de Macri se referían al ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y al titular de la Cámara de Diputados en su gestión, Emilio Monzó.

"Se refirió a Monzó y a Frigerio, entonces pasa a ser una crítica a terceros", expresó el radical.

"Yo tengo para mí que en los espacios opositores, la crítica a un sector tiene que hacerse puertas adentro, porque el Gobierno está muy interesado en provocar la fractura, la grieta y la desunión de la oposición", siguió Sanz.

Para Sanz "por primera vez el peronismo tiene enfrente a una oposición muy homogénea, muy cohesionada, entonces hay que tratar de evitar cualquier conflicto que el gobierno lo pueda usar para correr la mira de la agenda pública, y lo usa para disimular su propia mala praxis".

Consultado por la coyuntura en general, Sanz consideró que el Gobierno "ha caído preso de la trampa de tener un único plan" en cada área.

"En la Argentina de hoy hay dos cosas ya devaluadas, el peso y la palabra", agregó el referente opositor, que consideró que se trata de "dos pilares de la convivencia democrática".

Finalmente dijo que el presidente Alberto Fernández "ha ido devaluando su palabra con enormes contradicciones", y que "la impronta política y la ideología provienen de la vicepresidenta de la Nación", Cristina Kirchner.

"El Gobierno cuando no tiene argumentos utiliza la ironía, el agravio, las palabras fuera de lugar. No es bueno, va ensuciando el debate público", concluyó el ex senador mendocino.

Minutouno